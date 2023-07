"Songs für alle": Neues Liederbuch soll Gemeinschaftsgefühl stärken

Caritas-Musiklehrer erstellte Liederbuch mit den Zielen Inklusion und Teilhabe. Patienten und ein Kunsttherapeut waren bei der Erstellung beteiligt.

Ein Liederbuch „Songs für alle“ hat Manfred Rehm, Diplom-Pädagoge und Musiklehrer an der Förderschule des Caritas-Zentrums St. Vinzenz Ingolstadt, herausgebracht. Es enthält bekannte Lieder aller Stilrichtungen und will alle Menschen, die Freude und Interesse am Singen haben, ansprechen.

„Das gemeinsame Singen in Chören, Schulen und Altenheimen weckt ein stärkendes Gemeinschaftsgefühl und hilft uns, besser mit Sorgen und Einsamkeit umzugehen. Wir erleben zudem oft Momente der Freude und des Glücks im sozialen Miteinander des Liedersingens“, erklärt Musiktherapeut Rehm, warum er das Liederbuch erstellt hat und ergänzt: „Das Singen in der Gruppe hat längst seinen Platz in Kliniken, Altenheimen, Rehaeinrichtungen, Förderschulen sowie im Bereich der pädagogischen und therapeutischen Förderung von Menschen gefunden.“ In diesen Bereichen könne das Buch gut eingesetzt werden. So waren denn auch die Idee der Inklusion und das Prinzip der Teilhabe ein wichtiges Leitmotiv für Rehm. Doch grundsätzlich diene das Buch auch jedem anderen musikinteressierten Menschen.

Pädagoge aus Ingolstadt veröffentlicht Liederbuch "Songs für alle"

Es gibt zwei Fassungen des Buches: zum einen ein blaues reines Textbuch, in dem die große Schrift und der bewusste Verzicht auf Noten das Lesen erleichtern. Zum anderen hat Rehm ein orangefarbenes Textbuch mit Akkordangaben herausgebracht, welches Liedbegleitung mit Instrumenten ermöglicht: zum Beispiel an der Gitarre, am Piano, Keyboard, Akkordeon oder der Ukulele. Der langjährige Musiktherapeut wurde bei der Liedauswahl im Rahmen seiner Arbeit von Menschen unterstützt, die als Patientinnen und Patienten sowie Heimbewohnerinnen und -bewohner nach Orientierung, neuem Lebenssinn und Lebensfreude bei der Begegnung mit Musik und insbesondere beim Singen suchten. Sie wirkten bei der Entstehung des Buches mit. In die Auswahl der 60 Songs sind allseits bekannte Lieder eingegangen, die tief in der Erinnerung vieler Menschen verankert sind: unter anderen „Yesterday“, „Somewhere over the Rainbow“ und „Michael, row the boat ashore“.

Für die Bücher hat der Kunsttherapeut Peter Webert ausdrucksstarke Bilder zur Verfügung gestellt, die im Rahmen inklusiver Kunstprojekte mit verschiedenen Gruppen entstanden sind. Als erfahrener Therapeut und Kinaesthetics-Trainer orientierte auch er sich beim künstlerischen Prozess stets an den Leitideen der Teilhabe und Inklusion. „Die Idee ‚Songs für alle‘ ist von der Integrationskraft der Musik getragen, vom Wissen, dass Musik und insbesondere Lieder Brücken zwischen Menschen bauen können“, erklärt Manfred Rehm.

Die beiden Bücher „Songs für alle“ sind im Dux Verlag erschienen. Das Textbuch kann für 19,80 Euro unter ISBN 978-3-86849-374-0 bestellt werden, das Textbuch mit Akkorden für 24,80 unter ISBN 978-3-86849-375-7. (AZ)