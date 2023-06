Soziales Engagement trifft bei der Caritas Ingolstadt auf Klimaschutz

Seit rund fünf Jahren gibt es in den Caritas-Wohnheimen und -Werkstätten in Ingolstadt das Projekt "Einzigware". Was dahinter steckt.

Die Caritas will der Wegwerfgesellschaft etwas entgegensetzen. Marco Kurth, Leiter der Schreinerei in den Caritas-Wohnheimen und -Werkstätten Ingolstadt, findet es "sinnvoll, nachhaltig einzigartige Waren herzustellen. Man kann aus vielen alten Sachen Neues schaffen, das man gebrauchen kann. Das ist gleichermaßen ökologisch, kreativ und sozial.“ In diesem Sinne hat die Caritas vor rund fünf Jahren das Upcycling-Projekt „Einzigware“ gestartet.

Für den Deutschen Caritasverband ist dies ein „Beitrag an der Schnittstelle von sozialem Engagement und Klimaschutz“, heißt es in einer Pressemitteilung. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind vor allem Menschen in besonders schwierigen Lebenslagen, zum Beispiel psychisch kranke und langzeitarbeitslose Personen. Doch es wirken auch Ehrenamtliche daran mit. „Es kommt nicht auf Leistung an, sondern darauf, dass es den Menschen Spaß macht und dass wir etwas wiederverwerten“, stellt Marco Kurth klar. Zu den "Einzigwaren" gehören etwa aus alten Fensterrahmen und einer alten Holzdecke hergestellte Holzlaternen, Kupferrosen aus alten Dachrinnen, Brotzeitbretter aus alten Fenstern oder Grill- sowie Ofenanzünder, die aus Obstkisten gefertigt werden. Jüngstes Projekt ist, aus Meshplanen Taschen zu nähen. Eine Veranstaltungsfirma hat die Caritas-Werkstätten beauftragt, Werbebanner herzustellen. „Und sie haben uns dann noch gefragt, ob wir aus alten Planen Produkte entwickeln können, anstatt sie wegzuschmeißen“, erzählt Kurth. Außerdem werden an Projekttagen aus leeren Ölfässern, die in der Kfz-Werkstatt der Caritas anfallen, Regale, Sitzgelegenheiten oder Tische hergestellt.

"Einzigwaren" bei der Caritas Ingolstadt: Kunden können Aufträge erteilen

Zwei Männer, die mit Begeisterung am Projekt Einzigware mitwirken, sind Klaus Harfold, 62 Jahre alt, und Jens Kranz, 54. Ein Neurologe hat Harfold aufgrund ergonomischer Problemen mit seinen Fingern an beiden Händen in die Caritaseinrichtung vermittelt. Er lebt dort seit einem Jahr im Wohnheim, hat sich aber bereits so weit stabilisiert, dass er nun auf der Suche nach einer eigenen Wohnung ist. Der Mann kümmert sich um Anzünder- sowie Sackholz, das als Brennholz für Kachelöfen dient. Doch er schneidet auch alte Obstkisten zusammen, steckt kleine Holzstückchen in eine Schablone und tunkt diese dann in Wachs aus alten Kerzen – und fertig sind die Anzünder. Harfold schätzt an seiner Arbeit vor allem, dass er sie sich frei einteilen kann und ist stolz darauf, an "Einzigwaren" mitarbeiten zu können, berichtet die Caritas.

Jens Kranz ist von Arbeitsanleiterin Magdalena Buchberger beauftragt worden, ein solches Vogelhäuschen zusammenzuschrauben. Foto: Esser, Caritas

Jens Kranz war manisch-depressiv und ist Epileptiker. Er hat bereits mehrere Therapien absolviert. Eine besteht darin, dass er derzeit in der Caritas-Schreinerei Holzstücke für Brennholz sägt. Er freut sich, dass ihm seine Arbeitsanleiterin Magdalena Buchberger nun den Auftrag erteilt hat, ein Vogelhäuschen zusammenzuschrauben, das in den Bestand der "Einzigwaren" aufgenommen werden soll. „Ich bin viel ausgeglichener und ruhiger, seit ich hier bin“, ist Kranz froh. Magdalena Buchberger beobachtet immer wieder, dass am Projekt Beteiligte „regelrecht euphorisch sind, dass sie hier mitwirken dürfen und wenn ihre Produkte von der Kundschaft gekauft werden“. Kunden können persönliche Aufträge erteilen: „Wenn jemand kommt und beispielsweise sagt, er möchte aus einer alten Nähmaschine einen Kaffeeautomaten gemacht haben, dann bauen wir den“, verspricht Projektleiter Marco Kurth.

An jedem Werktag zwischen 8 und 16 Uhr können im einrichtungseigenen Laden „Kunst&bunt“ in der Hugo-Wolfstraße 20 in Ingolstadt "Einzigwaren" gekauft werden – mehr Informationen dazu gibt es im Internet unter www.kunst-und-bunt.de. Einen Teil der Produkte gibt es auch beim Ingolstädter Hofladen Kettner. (AZ)