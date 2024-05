Sparkurs: Stadträte kürzen sich Entschädigungen

Plus In Ingolstadt erhalten die Stadträte künftig weniger Geld für den Aufwand, den ihre Ämter bedeuten. Um wie viel es geht und ab wann das gilt.

Die Stadt Ingolstadt muss sparen. Das trifft nun auch die Stadträte, die zwar nicht bezahlt werden, aber für ihre verschiedenen Ämter und Aufgaben eine sogenannte Aufwandsentschädigung erhalten. Um wie viel die Räte den Gürtel künftig enger schnallen müssen, wurde in der Sitzung am Dienstag beschlossen.

Wie der Pressesprecher der Stadt Ingolstadt, Michael Klarner, auf Nachfrage mitteilt, werde die Aufwandsentschädigung um zehn Prozent gekürzt. Diese Entscheidung bezieht sich auf den Zeitraum 2025 bis 2027. Die monatliche Grundentschädigung wird dann nur noch 994 Euro betragen, statt wie bisher 1104 Euro.