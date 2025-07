So will Ingolstadt bei den Schulen sparen

Den massiven Einbruch bei der Gewerbesteuer, mit dem Ingolstadt aktuell zu kämpfen hat, bekommen jetzt auch die Schulen zu spüren. Denn die machen den größten Batzen beim Bauprogramm der Stadt aus, schließlich geht es hier um dreistellige Millionenbeträge.

In Ingolstadt müssen viele Schulgebäude saniert werden

Die meisten der Schulgebäude sind arg in die Jahre gekommen und müssen dringend saniert werden, einige sollen auch ganz neu gebaut werden. Doch bei den Investitionen beim Bau muss - genauso wie anderswo - der Rotstift angesetzt werden, rund 30 Millionen Euro sollen bis 2028 eingespart werden, und zwar pro Jahr. Das alles bei steigenden Schülerzahlen in den kommenden Jahren und Schulen, die schon jetzt aus allen Nähten platzen. Deshalb haben sich drei Referenten der Stadt - Franz Fleckinger (Finanzen), Marc Grandmontagne (Schulen) und Gero Hoffmann (Bau) - zusammengesetzt und getüftelt. Im Laufe des Juli präsentieren sie in den Ausschüssen nun die verschiedenen Sparvorschläge, Ende des Monats soll der Stadtrat zustimmen.

Die bedeutendsten Punkte dürften dabei zwei Gymnasien betreffen: Das Katharinen-Gymnasium und ein geplantes Zweckverbandsgymnasium in Manching.

Das „Katherl“, das in den 60er Jahren vom Architekten Hardt-Waltherr Hämer errichtet worden ist und unter Denkmalschutz steht, ist inzwischen derart marode, dass vielerorts im Betonbau Eimer für das eindringende Wasser aufgestellt worden sind. Die Schüler wussten sich zwischenzeitlich nur noch mit Galgenhumor zu helfen und beschrifteten die Eimer. „Je größer der Dachschaden, desto besser der Blick auf die Sterne“ stand dort unter anderem geschrieben.

Das Katharinen-Gymnasium soll in eine neue Ingolstädter Mittelschule umziehen

Jetzt scheint sich eine Lösung für die Sanierung der Schule aufzutun. Sämtliche Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums sollen für einige Jahre komplett in die noch nicht existente Mittelschule Nordost einziehen. Die soll jetzt schneller als geplant ab 2026 auf dem ehemaligen Rosner-Areal entstehen. Ist sie fertig, dann steht für das Katharinen-Gymnasium wohl Anfang der 30er Jahre der große Umzug an und der Hämer-Bau kann saniert werden, ohne dass auf den Schulbetrieb Rücksicht genommen werden muss. Die Arbeiten, hofft Hoffmann, sollten deshalb auch flotter vorangehen: „Je schneller wir Dinge tun, desto weniger kosten sie auch.“ Nach der Sanierung des Katherl kann dann auch regulär der Betrieb für die Mittelschüler in ihrer neuen Schule starten.

Dann gibt es auch Überlegungen für ein Gymnasium, mit dessen Bau noch überhaupt nicht begonnen worden ist: das Zwecksverbandsgymnasium in Manching. Doch das wird, so die Aussage von Oberbürgermeister Michael Kern, „nicht weiterverfolgt“. Bislang wollte Ingolstadt die Schule zusammen mit dem Landkreis bauen, doch jetzt macht die Stadt aus finanziellen Gründen einen Rückzieher. Weil auch immer wieder Schüler aus dem nördlichen Kreis Pfaffenhofen auf Ingolstädter Gymnasien und da vor allem auf das Apian-Gymnasium - das einzige südlich der Donau - wechseln wollen, müssen diese bereits seit vergangenem Jahr abgelehent werden. Es fehlt schlichtweg der Platz.

Das Apian-Gymnasium in Ingolstadt wird in Abschnitten saniert

Das Apian-Gymnasium gehört auch zu einer der renovierungsbedürftigen Schulen in der Stadt. Allerdings sollen die Arbeiten dort erst später beginnen und abschnittsweise erfolgen. Weiter nach hinten wird auch der Baubeginn der geplanten Mittelschule Mitte-West in Friedrichshofen verschoben. Eingespart werden kann zudem ein Modulbau an der Mittelschule in Oberhaunstadt. Dort allerdings, wo bereits mit den Bauarbeiten begonnen worden ist, soll auch weitergemacht werden, zum Beispiel bei der Lessingschule oder dem Reuchlin-Gymnasium.

Das Sparziel von 90 Millionen wird mit den Plänen allerdings nicht erreicht, denn allein der vorgezogene Neubau von Mittel- und Realschule auf dem Rosner-Areal kostet zusätzliche Millionen. Insgesamt werden nur 64 Millionen Euro bei den Bau-Investitionen eingespart. „Langfristig hat das Vorgehen aber positive Effekte auf den Haushalt der Stadt“, heißt es in einer Vorlage.