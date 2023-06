Special Olympics: Sport macht Menschen unabhängiger

Bei den "Special Olympics" treten Menschen mit geistiger Behinderung an. Die Delegation aus San Marino trainiert in Ingolstadt. Ein Besuch bei den Leichtathleten.

Konzentriert stehen sie an der Startlinie, Arme und Beine bereits in Laufposition. Dann knallt es - und Elia Gasperoni und Michela Angeli laufen los, sprinten die rote Tartanbahn der Bezirkssportanlage Nord-Ost in Ingolstadt entlang. Trainerin Paula Carinato bleibt mit ihrer hölzernen Startklappe zurück, durch die Sonnenbrille blickt sie ihren Athleten nach. Die Delegation aus San Marino bereitet sich derzeit in Ingolstadt auf die "Special Olympics World Games" vor, die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung, die am Samstag in Berlin eröffnet wird.

Die "Sammarinesi", wie man die Einwohner der kleinen Republik San Marino nennt, sind Montagnachmittag in der "Host Town" Ingolstadt angekommen. Es gefällt ihnen sehr gut hier, sagen sie. Das Programm, das die Stadt für sie aufgestellt hat, macht ihnen Spaß, besonders das Tanzen bei der Athleten-Disco am Dienstagabend, meint Michela, lacht und macht Tanzbewegungen. Michela und Elia lachen überhaupt sehr viel, während wir uns unterhalten. Sie umarmen sich, scherzen. Die beiden haben Trisomie 21, auch Down-Syndrom genannt. Michela ist 40 Jahre alt, Elia 27. Seit ihrer Kindheit treiben sie Sport. Elia hat im Alter von drei Jahren mit Schwimmen angefangen, Michela als Achtjährige mit Gymnastik. Paula Carinato ist 59 Jahre alt und nicht nur Leichtathletik-Trainerin, sondern auch Vorsitzende - sie selbst nennt sich Direktorin - des "Special Sports"-Verbands in San Marino. Früher war sie Mittelstreckenläuferin, 800 und 1500 Meter waren ihre Paradedisziplinen. Heute betreibt sie noch Sieben-Kampf in der Klasse der "Masters", also der Senioren.

Special Olympics: Durch den Sport können Athleten die Welt bereisen

Elia Gasperoni tritt bei den "Special Olympics" im 100-Meter-Lauf und im Weitsprung an. Michela Angeli absolviert Speerwerfen und die 50-Meter-Distanz. Sie sind hoch motiviert, nehmen teil, um zu gewinnen. Seit fast einem Jahr bereiten sie sich auf die "Special Olympics" in Berlin vor, qualifizieren mussten sie sich dafür nicht. Trotzdem trainieren sie dreimal die Woche, je eineinhalb Stunden. Außerdem machen sie regelmäßig bei Wettkämpfen mit. Der Sport hat sie zum Beispiel bereits nach Dubai geführt, nach Los Angeles, nach Athen und in die Schweiz. In Berlin waren sie noch nie. Aber an den "Special Olympics" haben sie schon öfter teilgenommen. Für Elia ist es das dritte, für Michela das vierte Mal.

Die Trainerin gibt Anweisungen auf Italienisch und ihre Athletinnen und Athleten führen die Übungen aus. Foto: Dorothee Pfaffel

Was sie tun, wenn sie nicht trainieren? "Tennis spielen", sagt Elia. "Tanzen", sagt Michela. Ihr ganzes Leben dreht sich also um Sport. Kein Wunder. "Sport bietet ihnen die Möglichkeit, zu reisen und die Welt zu sehen", erklärt die Trainerin. Er macht sie unabhängiger, insbesondere junge Menschen mit einer Behinderung kämen so raus aus dem Elternhaus. Und: "Wir sehen bei unseren Athleten große Verbesserungen, nicht nur im Sport oder körperlich, sondern auch im Sozialleben", erzählt Paula Carinato.

Dass die Athletinnen und Athleten in Carinatos Verband in San Marino im Laufe der Zeit mehrere Sportarten betreiben - so wie Elia und Michela - gehört zum Konzept. "Wir probieren so lange verschiedene Sportarten durch, bis wir die finden, die zur jeweiligen Person passt." Denn die Einschränkungen, die die jungen Menschen haben, sind vielseitig, zum Beispiel sind einige mit unterschiedlichen Ausprägungen von Autismus dabei, erzählt die Trainerin.

San Marino zu Gast in Ingolstadt: Trainerin und Athleten wie eine Familie

Paula Carinato führt in ihrem Verband immer wieder neue Sportarten ein, etwa Radfahren, Tennis und Golf. Bald soll es auch Kajakfahren geben. Doch dafür fehlt ihr noch ein Trainer oder eine Trainerin, die Nachfrage sei bereits da, sagt sie. Man merkt, dass es ihr wichtig ist, viel anbieten zu können, sodass es keine Ausreden gibt, keinen Sport zu treiben. So auch ihr Motto: "Es gibt keine Entschuldigung, jeder kann Sport machen!" Inklusion schreibt sie dabei groß. In San Marino werden beispielsweise Wettkämpfe ausgetragen, bei denen zuerst Sportler ohne und dann mit Einschränkungen antreten - so haben alle mehr Publikum.

Beim Training wird nicht nur gelaufen. Foto: Dorothee Pfaffel

Elia Gasperoni und Michela Angeli fühlen sich sichtlich wohl auf dem Ingolstädter Sportplatz - und unter den Fittichen ihrer Trainerin. Sie wirken fast wie eine Familie und in der Tat sagt Michela: "Paula ist wie eine zweite Mutter" - so viel Zeit würden sie gemeinsam verbringen.

Langsam werden die zwei Sportler ungeduldig. Sie wollen weitertrainieren. Schließlich haben sie ehrgeizige Ziele. Und später wollen sie wieder tanzen - diesmal steht ein bayerischer Abend auf dem Programm. Am Donnerstagvormittag geht es dann nach Berlin, wo ab Sonntag die ersten Wettkämpfe stattfinden. Am 26. Juni treten sie die Rückreise nach San Marino an - hoffentlich mit einer Medaille im Gepäck.