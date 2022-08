Ingolstadt

vor 40 Min.

Spektakuläre Wende im Fall um die Tote im Auto: Vermeintliches Opfer plötzlich Tatverdächtige

Plus Dienstagabend dachten Eltern, sie hätten die Leiche ihrer Tochter in einem Auto in Ingolstadt gefunden. Doch die 23-Jährige ist gar nicht tot, sondern könnte eine Mörderin sein.

Von Dorothee Pfaffel

Es hört sich unglaublich an: Die Frau, die am Dienstagabend in Ingolstadt leblos in einem Auto gefunden wurde, ist eine ganz andere, als ursprünglich angenommen. Das ergab die noch am Mittwochnachmittag durchgeführte Obduktion. Und auch was die Kriminalpolizei ansonsten inzwischen in dem Tötungsdelikt herausgefunden hat, ist wenig alltäglich, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord mitteilte. Die vermeintliche Tote könnte nämlich sogar die Täterin sein - zumindest ist sie bereits festgenommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen