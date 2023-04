Ingolstadt

18:30 Uhr

Spider Murphy Gang trifft in der Saturn-Arena auf Münchener Freiheit

Plus Zwei Kultbands im Doppelpack gibt es beim Konzert in der Saturn-Arena in Ingolstadt. Die Spider Murphy Gang und Münchener Freiheit stehen gemeinsam auf der Bühne.

Spider Murphy Gang und Münchener Freiheit, diese beiden Kultbands bringen in einem Doppelkonzert ihre bekanntesten Songs auf die Bühne – ein dreistündiges Fest für alle Fans der 80er am 17. April in der Saturn-Arena Ingolstadt. Die Gäste erwarten zwei herausragende deutsche Bands, deren Alben sich bereits seit Generationen in den Schränken zahlreicher Musikliebhaber befinden.

Es wird eine Achterbahn der Gefühle von "Skandal im Sperrbezirk" bis "Ohne Dich (schlaf’ ich heut Nacht nicht ein!)" – die Bühne wird mal zur Partymeile und mal zu einem Ort voller Romantik. Hier treffen die größten Hits auf die schönsten Balladen! "Ich ziehe meine Rock'n Roll-Schuhe nicht aus!"…, diese Zeile aus dem gleichnamigen Song der Spider Murphy Gang sagt eigentlich alles: Sie sind immer noch da. Und nicht nur das - sie sind besser als je zuvor.

