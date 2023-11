Sprinter fährt auf Standstreifen der A 9 und kollidiert mit Auto

Ein Sprinter wollte sich bei einem Stau auf der A 9 bei Ingolstadt auf dem Standstreifen an den anderen Fahrzeugen vorbeimogeln. Dies blieb nicht ohne Folgen.

Auf der A 9 in Richtung München staute sich am Dienstag der Verkehr aufgrund eines schweren Verkehrsunfalles am Vormittag. Deshalb fuhr gegen 14 Uhr circa 150 Meter vor dem Beginn des Ausfädelungsstreifens der Anschlussstelle Ingolstadt Nord ein 51-Jähriger aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab mit seinem Kleintransporter, einem Sprinter, vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen. Zwischen zwei verkehrsbedingt stehenden Lastwagen fuhr er dann auf den Seitenstreifen, berichtet die Polizei. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem 50-jährigen aus Kassel, der mit seinem Fahrzeug schon länger auf dem Standstreifen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß, der Sprinter fuhr mit der rechten Front gegen die linke vordere Seite des Fahrzeugs des Mannes aus Kassel, wurde der 50-Jährige leicht verletzt. Er benötigte jedoch keine sofortige ärztliche Behandlung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. (AZ)