Staatsanwaltschaft Ingolstadt klagt zwei Männer wegen Schockanrufen an

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat Anklage gegen einen 23- und einen 34-Jährigen erhoben. Sie sollen Geld nach Schockanrufen abgeholt haben. Wie hoch der Schaden ist.

Wegen des Verdachts der Beteiligung an sogenannten Schockanrufen hat die Staatsanwaltschaft Ingolstadt Anklage zum Landgericht Ingolstadt gegen zwei Beschuldigte erhoben. Dies teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Den beiden Männern, einem 23-Jährigen und einem 34-Jährigen, wird gewerbs- und bandenmäßiger Betrug mit einem Schaden von insgesamt 127.900 Euro vorgeworfen.

Bei den sogenannten Schockanrufen wird meist älteren Personen am Telefon vorgespiegelt, ein enger Verwandter, etwa Enkel oder Kind, habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und benötige nun hohe Bargeldbeträge, um eine Untersuchungshaft abzuwenden. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt geht in ihrer Anklage von folgendem, vor Gericht noch zu beweisenden Sachverhalt aus: Nach den durchgeführten Ermittlungen haben die beiden Angeschuldigten als sogenannte Abholer fungiert. Diese seien innerhalb der Bandenstruktur dafür zuständig, die Barbeträge von den Opfern entgegenzunehmen, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

Die Schockanrufe fanden unter anderem in Ingolstadt statt

Gegenstand der Anklage sind insgesamt sieben Fälle aus dem Januar 2023. Die Taten fanden vornehmlich im südostdeutschen Raum statt (Saalfeld/Saale, Selb, Altenmarkt an der Alz, Bad Aibling, Regensburg, Passau und Ingolstadt). Den Beschuldigten wird in Zusammenarbeit mit unbekannten Tätern gewerbs- und bandenmäßiger Betrug in jeweils drei Fällen vorgeworfen, in einem weiteren Fall handelten die beiden gemeinschaftlich. In drei dieser Fälle erfolgte eine Entdeckung des Betrugs vor der Geldübergabe, sodass in diesen Fällen lediglich der Versuch des banden- und gewerbsmäßigen Betrugs angeklagt ist. Der finanzielle Schaden beträgt laut Staatsanwaltschaft insgesamt 127.900 EUR. Die Übergabe weiterer 16.000 EUR durch eine 84-jährige Frau in Ingolstadt konnte verhindert werden, da die Polizei zu diesem Zeitpunkt den Beschuldigten bereits auf der Spur war und sie festnahm, bevor diese mit den Vermögenswerten entkommen konnten.

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat bereits am 25. Mai Anklage erhoben, teilte dies aber erst jetzt mit. Über die Eröffnung des Hauptverfahrens und damit über den Termin der Hauptverhandlung wird die zuständige Große Strafkammer des Landgerichtes Ingolstadt entscheiden. (AZ)