Staatssekretärin besucht Technische Hochschule Ingolstadt

Staatssekretärin Sabine Döring hat sich an der THI über aktuelle Forschungsprojekte informiert, zum Beispiel zur Fahrzeugsicherheit. Die Hochschule wird vom Bund in Millionenhöhe gefördert.

Die Staatssekretärin des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) Professor Sabine Döring hat sich an der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) über aktuelle Forschungsprojekte informiert und einen Fahrversuch im Carissma, dem bundesweiten Leitzentrum für Fahrzeugsicherheit, miterlebt.

THI-Präsident Professor Walter Schober, Staatssekretärin Professor Sabine Döring und Professor Thomas Brandmeier (v.l.n.r.) bei einem Fahrversuch in der Carissma-Halle. Foto: THI

Die THI gehört nach eigenen Angaben zu den forschungsstärksten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert an der THI im Rahmen von Bund-Länder-Vereinbarungen unter anderem die Projekte „Mensch in Bewegung“, „THI Success AI“ und „Professional Tenure Track“ mit einem Fördervolumen von über 30 Millionen Euro. THI-Präsident Professor Walter Schober freute sich, der Staatssekretärin einen Einblick in die verschiedenen Vorhaben zu geben, heißt es in einer Mitteilung der Hochschule: „ Ingolstadt von einem Industrie- zu einem Wissenschafts- und Forschungsstandort zu entwickeln, bedeutet, den Standort zukunftsfähig zu machen. Wir freuen uns, dass die THI mit Unterstützung des BMBF einen entscheidenden Beitrag dazu leistet.“

THI: Staatssekretärin informiert sich in Ingolstadt über Fahrzeugsicherheit

Carissma-Professorinnen und -Professoren stellten der Staatssekretärin ihre Forschungsaktivitäten im Bereich der Fahrzeugsicherheit vor: Mit vorrausschauender Unfallerkennung und Unfallfolgenminderung, Tests und Absicherung automatisierter Fahrfunktionen, Erforschung menschlicher Faktoren, vernetzter Mobilität und V2X, sicherer Elektromobilität und Automotive IT Security sollen sie dazu beitragen, die Zahl der Toten und Schwerverletzten im Straßenverkehr zu reduzieren. Veranschaulicht wurden die Ansätze bei einem Fahrversuch im Carissma, das zu 50 Prozent aus Mitteln des BMBF finanziert ist.

Döring hatte seit 2008 den Lehrstuhl für Philosophie mit dem Schwerpunkt Praktische Philosophie an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen inne. Im Februar 2023 wurde sie von der Bundesministerin für Bildung und Forschung Bettina Stark-Watzinger zur Staatssekretärin berufen. (AZ)