Stadt Ingolstadt Opfer von IT-Sicherheitslücke

Ingolstadt hat eine Software benutzt, die Sicherheitslücken aufweist. In begrenztem Umfang sollen Daten von Unbekannten heruntergeladen worden sein.

Der Anbieter der Dateiübertragungssoftware "MOVEit Transfer" hat am 31. Mai seine rund 2500 Kunden weltweit über eine neuartige Sicherheitslücke in seiner Software informiert. Auch die Stadt Ingolstadt nutzt diese nach anerkannten Sicherheitsstandards zertifizierte Software seit vielen Jahren zum Austausch von Dateien mit Behörden, Unternehmen und Privatpersonen. Dies teilte die Stadt Ingolstadt nun in einer Pressemitteilung mit.



Unverzüglich nach der Mitteilung des Herstellers hat die Stadt Ingolstadt nach eigenen Angaben die Software deaktiviert und sofort die vonseiten des Herstellers kommunizierten Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt. Es wurde aber festgestellt, dass über die Sicherheitslücke zuvor bereits Daten in begrenztem Umfang, die zum Austausch bereitgestellt waren, von Unbekannten kopiert und heruntergeladen wurden. Eine Analyse der abgeflossenen Daten läuft, ist aber noch nicht abgeschlossen. Sobald weitergehende Informationen vorliegen, wird die Stadt Ingolstadt hierzu informieren.

Sicherheitslücke in Software: Stadt und Kripo Ingolstadt arbeiten zusammen

Die Stadt arbeitet mit der Kriminalpolizei Ingolstadt und den relevanten Sicherheitsbehörden zusammen und hat bereits Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Die Sachleitung über die strafrechtlichen Ermittlungen obliegt der Zentralstelle Cybercrime Bayern bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg. Außerdem wurde der Vorfall der Datenschutzaufsichtsbehörde gemeldet.



Die eigenen IT-Systeme der Stadtverwaltung sind abgeschirmt und von der Sicherheitslücke der Software nicht betroffen. Die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung ist dadurch nicht beeinträchtigt. Von der Schwachstelle in der Dateiübertragungssoftware sind nach Medienberichten zahlreiche Firmen im In- und Ausland betroffen, ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei in den USA. (AZ)