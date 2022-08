Stadtwerke: Ingolstadt sucht den Super-Gassparer

Die Stadtwerke Ingolstadt wollen ihre Kundinnen und Kunden zum Sparen animieren. Neben Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs und finanziellen Hilfen gibt es auch ein Gewinnspiel.

Noch ist draußen schönstes Sommerwetter, doch wenn die Temperaturen sinken, dann bedeutet das für viele Menschen in diesem Jahr vor allem eins: Sie müssen viel Geld zahlen, damit es in ihrer Wohnung warm wird. Die Stadtwerke Ingolstadt (SWI) wollen ihren Kundinnen und Kunden Tipps zum Energiesparen geben und ihnen auch finanziell unter die Arme greifen. Zudem starten sie ein Gewinnspiel: Wer innerhalb eines halben Jahres am meisten Gas spart, der muss seinen Jahresverbrauch nicht zahlen.

Stadtwerke Ingolstadt geben Tipps zum Energiesparen

Eingebunden ist all das in eine Kampagne, mit der die Ingolstädter Stadtwerke den Auswirkungen der Energiekrise entgegenwirken wollen. So gibt es ganz konkrete Energiespartipps für Strom und Gas. Unter www.sw-i.de/gemeinsam-sparen gibt es Vorschläge, wie sich Energie einsparen und was sich dadurch sparen lässt. „Energiesparen ist aktuell vor allem aus zwei Gründen wichtig: Wir müssen im Herbst und Winter verhindern, dass uns die Energie – vor allem das Gas – ausgeht und auf Dauer unabhängig von russischem Gas werden. Dazu kann jeder Einzelne und auch wir als Versorger beitragen, gelingen kann es nur gemeinsam“, sagt SWI-Geschäftsführer Matthias Bolle.

Die Stadtwerke Ingolstadt stellen einen Hilfsfonds auf die Beine

Daneben sind die Stadtwerke aktuell dabei, einen Hilfsfonds auf die Beine zu stellen. Dieser soll Menschen helfen, die durch die aktuellen Entwicklungen in finanzielle Bedrängnis geraten, und einen Zuschuss zu den Gaskosten gewähren. Mit im Boot sind das Diakonische Werk und die Caritas, die voraussichtlich die Prüfung der Anträge übernehmen werden. „Wer dadurch in Probleme gerät, dem wollen wir zumindest einen Teil der Sorgen nehmen. Durch einen Zuschuss, der direkt der Jahresverbrauchsabrechnung gutgeschrieben wird, sinken die monatlichen Abschläge und diese Kunden profitieren von einer sofortigen Entlastung“, so Bolle.

Zudem gibt es den Wettbewerb „Gassparen jetzt“. Dieser soll die Motivation, den eigenen Verbrauch zu reduzieren, ankurbeln. Die 25 Gaskundinnen und Gaskunden der SWI, die zwischen 1. Oktober 2022 und 31. März 2023 prozentual am meisten Gas einsparen, erhalten ihre Jahresverbrauchsabrechnung bis zu einem Wert von 2500 Euro erstattet.

Die Bäder in Ingolstadt sind komplett auf Fernwärme umgestellt

Bei den Stadtwerken selbst wird Beleuchtung, die nicht zwingend benötigt wird, abgeschaltet, und im Winter wird die Temperatur abgesenkt. Vor allem setzen die SWI aber auf die Fernwärme, die in Ingolstadt aus Abwärme erzeugt wird und fast vollständig ohne Gas auskommt. So schließen die SWI sukzessive und beschleunigt neue Kunden an, ersetzen den geringen Anteil an Erdgas, der bisher benötigt wurde, durch Öl, und haben die Ingolstädter Bäder komplett auf Fernwärme umgestellt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch