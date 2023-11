Autodiebe haben es auf zwei Audi Q7 abgesehen

Diebe haben in der Nacht auf Freitag zwei teure Audis rund um Ingolstadt gestohlen. Vermutlich haben sie das Keyless-Go-System geknackt.

In der Region rund um Ingolstadt sind in der vergangenen Woche zwei Audi Q7 gestohlen worden. Beide Fahrzeuge waren mit einem Keyless-Go-System ausgestattet.

In Westerhofen ist ein Audi Q7 gestohlen worden

Eines der Autos war laut Polizei in der Nacht auf Freitag in Westerhofen bei Stammham gestohlen worden. Der blaue Q7 war am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr auf einem Stellplatz vor einem Einfamilienhaus abgestellt worden. Am nächsten Morgen stellten die Besitzer fest, dass das Auto verschwunden war.

Auch die Besitzer eines weißen Audi Q7 bemerkten am Freitagfrüh, dass ihr Auto gestohlen worden ist. Es war am Tag zuvor in der Einfahrt ihres Wohnanwesens in der Lindewiesener Straße in Oberhaunstadt (Ingolstadt) abgestellt worden.

Die gestohlenen Autos waren mit einem Keyless-Go-System ausgestattet

Beide Fahrzeuge sind mit einem Keyless-Komfort-Schließsystem ausgestattet. Nach derzeitigem Stand der Mittlungen haben die Täter das System überlistet und konnten so die Fahrzeuge stehlen.

Zeugen sollen sich bei der Kripo Ingolstadt unter der Nummer 0841/9343-0 melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10