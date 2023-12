Star-Schlagzeuger Willhelm Haffner neuer Leiter der Jazztage

Das Ingolstädter Kulturamt zieht Bilanz zu den Jazztagen 2023. Sie fällt sehr positiv aus. Und es gibt noch eine andere gute Nachricht.

Die Ingolstädter Jazztage waren heuer beliebt wie nie. Mit diesem Erfolg endet die Ära von Jan Rottau als künstlerischem Leiter. Nun steht fest, wer seine Nachfolge antritt.

Die Jubiläumsausgabe der Ingolstädter Jazztage ist vor kurzem zu Ende gegangen und zählte so viele Gäste wie nie zuvor. "Insgesamt wurden 6300 Tickets verkauft", berichtete Tobias Klein, Leiter des Kulturamts. Dies seien weit mehr als in den vergangenen Jahren (auch vor der Corona-Pandemie) gewesen, als das Festival jeweils ungefähr 4500 Besucherinnen und Besucher anzog. Selbst wenn das kurzfristig ausgefallene Konzert von Beth Hart bei den Verkaufszahlen nicht berücksichtigt wird, seien es mehr als 5000 Personen gewesen, die zu den einzelnen Konzerten kamen, sagte Klein. Auch die diesjährige Auslastung der 19 Konzerte an 23 verschiedenen Orten der Stadt lag mit über 77 Prozent auf einem sehr hohen Niveau. Besonders hob Klein hervor, dass sich die Kinder- und Jugendangebote des Festivals großer Beliebtheit erfreut hätten. Hier lag die Auslastung laut Kulturamt sogar oft bei 100 Prozent. Und: "Das Konzert mit Jan Delay war ein sehr, sehr schöner Abschluss", so Klein.

Jan Rottau war bis zu diesem Jahr künstlerischer Leiter der Ingolstädter Jazztage. Foto: Christian Pacher

Im Rahmen der voll besetzten Grand Opening Show wurde der langjährige Leiter Jan Rottau verabschiedet. Er hat heuer auch den Kulturpreis der Stadt Ingolstadt erhalten. Bürgermeisterin Petra Kleine hatte bei der Verleihung gesagt: Jan Rottau gehöre "definitiv zu den etablierten, langjährig Kulturschaffenden" der Stadt, sein Name stehe wie sonst keiner für die "Ingolstädter Jazztage – eines der bedeutendsten und größten Musikevents in Ingolstadt."

Jazztage Ingolstadt: Schlagzeuger Wolfgang Haffner folgt auf Jan Rottau

Wer Rottaus Nachfolger wird, hat das Ingolstädter Kulturamt nun bekannt gegeben: Wolfgang Haffner (57) übernimmt die künstlerische Leitung der Jazztage. "Er ist ein in der Musikwelt sehr bekannter Schlagzeuger und Komponist. In der Rolle des neuen musikalischen Botschafters der Ingolstädter Jazztage wird er das Festival noch weiter vernetzen und international bedeutsamer machen, teilt die Stadt mit.

"Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit Wolfgang Haffner eine große Musikerpersönlichkeit internationalen Ranges für die Ingolstädter Jazztage gewinnen konnten", sagte Gabriel Engert, Kulturreferent der Stadt Ingolstadt. Für die Gesamtorganisation des Festivals sowie die inhaltliche Ausrichtung, unter anderem der beliebten Reihen wie "Young Jazz" und "Jazz in den Kneipen" werde aber weiterhin das Kulturamt verantwortlich sein. Die Zusammenarbeit mit Wolfgang Haffner ist zunächst für die Jahre 2024 und 2025 geplant. "Was danach passiert, werden wir sehen."

Wolfgang Haffners Karriere startete im Alter von 18 Jahren, als er von Jazzlegende Albert Mangelsdorff in dessen Band geholt wurde. Er hat mit zahlreichen prominenten und unterschiedlichsten Künstlerinnen und Künstlern sowie Bands zusammengearbeitet. Heute ist der zweifache Echo-Jazz-Preisträger der bekannteste deutsche Schlagzeuger und einer der wenigen deutschen Musiker, die weltweit erfolgreich sind, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Ingolstadt.

Programm der Ingolstädter Jazztage 2024 wird im Frühjahr bekannt gegeben

Die Liste der Musiker, mit denen der aus Nürnberg stammende Haffner getourt und aufgenommen hat, ist schier endlos, darunter: Chaka Khan, Gregory Porter, Till Brönner, Die Fantastischen Vier und Konstantin Wecker. Haffner gab sich jedoch nicht mit dem reinen Schlagzeugspiel zufrieden, er begann bald mit dem Komponieren und produzierte Künstler wie Max Mutzke. Wolfgang Haffner hat bisher 18 Alben unter eigenem Namen veröffentlicht, viele Bestseller. Sein Album "Kind of Cool" stieg bis auf Platz eins in den Jazzcharts und hielt sich fünf Wochen in den deutschen Popcharts.

Was Klein und Engert besonders freut: Haffner kennt die Ingolstädter Jazztage bereits gut - sowohl als auftretender Musiker als auch als Besucher. Das Programm der Jazztage soll im Frühjahr stehen, so Klein.