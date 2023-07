Starkregen bringt Autofahrer auf der A9 ins Schleudern

Ein 47-Jähriger war auf der A9 zu schnell unterwegs. Wegen Aquaplaning schleuderte sein Auto hin und her, bevor es zum Stehen kam. 83.000 Euro beträgt der Schaden.

Ein 43-jähriger Frankfurter fuhr am Dienstag gegen 13.30 Uhr befuhr mit seinem Auto auf der A9 bei Reichsertshofen in Richtung München. Es herrschte Starkregen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Auto in einer ansteigenden Linkskurve ins Schleudern und prallte nach rechts in die Leitplanke, in die er durch seine Drehung zweimal einschlug. Anschließend schleuderte er zurück über die Fahrbahn und prallte gegen die linksseitige Betonleitwand und kam abschließend auf dem mittleren und linken Fahrstreifen leicht quer entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der neue Auto wurde rundum beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Unfall auf A9 bei Reichsertshofen: Über 80.000 Euro Schaden

Ein Gesamtschaden von rund 83.000 Euro ist entstanden, wie die Polizei mitteilt. Verletzt wurde niemand. Die FFW Langenbruck war zur Unterstützung an der Unfallstelle. (AZ)