Starkregen führt zu Unfällen mit Verletzten auf der A9

Eine 26-Jährige verliert auf der A9 die Kontrolle über ihr Fahrzeug und bleibt auf der Autobahn liegen. Bei den Auffahrunfällen wird ein Ingolstädter verletzt.

Eine 26-jährige Frau aus Osnabrück war am Freitag gegen 18.35 Uhr mit ihrem Auto auf der Autobahn A9 in Richtung München unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Langenbruck regnete es sehr stark und die junge Frau verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Auto. Sie geriet ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelleitplanke, heißt es im Polizeibericht. Ihr Fahrzeug blieb auf der linken Fahrspur total beschädigt liegen. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Fahrzeug ist ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro entstanden.

Unfall auf der A9: 29-Jähriger aus Ingolstadt gehört zu den Verletzten

Die direkt nachfolgenden Fahrzeuge konnten noch anhalten und es kam zu keinem Zusammenstoß mit dem verunglückten Auto. Einige Sekunden später, als bereits mehrere Fahrzeuge zum Stehen gekommen waren, fuhr allerdings ein 57-jähriger Mann aus den Niederlanden mit seinem Auto auf die bereits stehenden Fahrzeuge auf und schob diese aufeinander. Hierbei kollidierte der Niederländers erst mit dem Auto eines 29-jährigen Ingolstädters und dieser wurde noch auf das davor stehende Auto eines 51-jährigen Münchners aufgeschoben. Im Fahrzeug des Niederländers wurde die 58-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Der 29-jährige Ingolstädter erlitt leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen ist ein Gesamtschaden in Höhe von circa 60.000 Euro entstanden.

Die linke und mittlere Fahrspur der A9 wurde zur Unfallaufnahme und für die Aufräumarbeiten für ungefähr zwei Stunden gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehr aus Langenbruck mit vier Fahrzeugen, drei Fahrzeuge des Rettungsdiensts, ein Notarzt und der Einsatzleiter des Rettungsdiensts. Das Fahrzeug der anfangs verunfallten Frau aus Osnabrück, das niederländische Auto sowie das Auto des Ingolstädters waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde auf der rechten Spur und dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet. Der Rückstau war laut Polizei circa vier Kilometer lang. (AZ)