Ingolstädter OB-Wahl 2025: Hier gibt es die Ergebnisse der Stichwahl

Wer folgt auf Christian Scharpf? Weil bei der ersten Runde der Oberbürgermeisterwahl in Ingolstadt am 9. Februar 2025 kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten hat, kam es zur Stichwahl. Diese fand heute zeitgleich mit der Bundestagswahl statt. Hier finden Sie die Ergebnisse des ersten Wahlgangs zum Nachlesen und, sobald die Stimmen ausgezählt sind, auch die Wahlergebnisse der Stichwahl.

Um das Amt als neue Rathauschefin oder Rathauschef in Ingolstadt hatten sich folgende Kandidierenden beworben:

OB-Wahl 2025 in Ingolstadt: Ergebnisse des ersten Wahlgangs

Die Ergebnisse des ersten Durchgangs der Oberbürgermeisterwahl in Ingolstadt sahen wie folgt aus:

Ingolstädter OB-Wahl: Ergebnisse der Stichwahl

Die Kandidaten, die den höchsten Stimmenanteil hatten, traten zur Stichwahl an. Es handelt sich um Michael Kern (CSU) und SPD-Mann Christian De Lapuente, der ein Fünf-Parteien-Bündnis hinter sich versammelt hat.

Sobald das Ergebnis am 23. Februar feststeht, können Sie es in dieser Grafik nachvollziehen:

Die Wahllokale haben um 18 Uhr geschlossen. Bei der Hauptwahl am 9. Februar stand das vorläufige Endergebnis gegen 19.15 Uhr fest. Die Wahlbeteiligung lag laut bei rund 49 Prozent.

Briefwahl und Fristen: Infos für Wähler zur OB-Stichwahl

Die Stadt Ingolstadt hat die Wahlunterlagen für die Stichwahl in der zweiten Hälfte der Kalenderwoche 7 verschickt. Wählerinnen und Wähler, die schon beim ersten Wahldurchgang Briefwahlunterlagen beantragt haben, bekamen diese für die Stichwahl automatisch wieder zugesandt. Wer erstmals per Briefwahl abstimmen möchte, konnte die Unterlagen online bis am 18. Februar, 12 Uhr, auf der Seite der Stadt Ingolstadt, persönlich im Rathaus oder per Mail an briefwahl@ingolstadt.de beantragen.

Das Wahlamt hat darum gebeten, die Wahlbrief so früh wie möglich zurückzusenden. Wer es nicht pünktlich schafft, hat am Wahltag noch die Möglichkeit, die Briefwahlunterlagen im Wahlamt (Einwurf in den Briefkasten des Neuen Rathauses oder persönliche Abgabe) abzugeben. Die Frist dafür ist am 23. Februar um 18 Uhr.

