Street-Food-Festival in Ingolstadt: Das ist beim "Schlemmerfest" geboten

In Ingolstadt findet das Street-Food-Festival "Schlemmerfest" statt.

Anfang September findet am Festplatz in Ingolstadt das "Schlemmerfest" statt. Was Besucherinnen und Besucher auf dem Street-Food-Festival erwartet.

Am Festplatz in Ingolstadt findet vom 1. bis zum 3. September das Street-Food-Festival unter dem Namen "Schlemmerfest" statt. Laut Veranstalter sind etwa 20 bis 25 Stände vor Ort, die verschiedenste Gerichte aus aller Welt anbieten. Die diesjährigen Highlights sind laut Mitteilung unter anderem Corndogs, Philly Cheese Steak, Poffertjes oder Pasta aus dem Parmesanlaib. Street-Food-Festival "Schlemmerfest" in Ingolstadt Für die kleinen Gäste ist außerdem eine Kids-Area mit Hüpfburgen, Seifenblasenmaschine und Kinderschminken geboten. Auch für ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm ist laut Veranstalter gesorgt. Auf der Bühne stehen unter anderem DJ Simme (Freitag), die Band Ærbe (Samstag) und die Sängerin Sunny Acc's (Sonntag). (AZ) Öffnungszeiten: Freitag, 1. September, 16 bis 22 Uhr; Samstag, 2. September, 11.30 bis 22 Uhr; Sonntag, 3. September, 11.30 bis ca. 20 Uhr. Samstag bis 16 Uhr ist der Eintritt frei.

