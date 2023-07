Streik gegen Busunternehmen RBA: Schüler massiv betroffen

Am Mittwoch hat die Gewerkschaft EVG zum Warnstreik aufgerufen. Der Streik richtet sich gegen RBA-Busse. Welche Linien im Raum Ingolstadt besonders eingeschränkt sind.

Die Gewerkschaft EVG hat ihre Mitglieder zum Warnstreik aufgerufen. Dieser findet am Mittwoch ab Betriebsbeginn bis ungefähr 15 Uhr statt.

Der Streik richtet sich ausschließlich gegen das Busunternehmen RBA, das im VGI-Verbundgebiet mehrere Buslinien betriebt. Erheblich betroffen ist hiervon der Landkreis Eichstätt, gefolgt von der Stadt Ingolstadt und dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm. Folgende Linien fallen in den Landkreisen und der Stadt Ingolstadt am Mittwoch bis 15 Uhr voraussichtlich ganz aus:

Landkreis Eichstätt : Linie 15, 25, 26, 9221, 9223, 9226, 9227, 9231, 9232, 9233/65, 9234, 9235, 9236, 9237 und 9238

: Linie 15, 25, 26, 9221, 9223, 9226, 9227, 9231, 9232, 9233/65, 9234, 9235, 9236, 9237 und 9238 Ingolstadt : Linie 15, 25, 26, 9221 und 9226

: Linie 15, 25, 26, 9221 und 9226 Landkreis Pfaffenhofen : Linie 26

Streik der EVG: Schülerverkehr mit Bussen wird eingeschränkt sein

Bei den Linien 15, 25, 26, 9221, 9223, 9224, 9226, 9227, 9231, 9232, 9233/65, 9234, 9235, 9236, 9237 und 9238 werden auch die schul- und berufsbedingten Fahrten bestreikt. Der Schülerverkehr wird somit massiv eingeschränkt sein.

Alle weiteren Busunternehmen und die Bahnen im VGI-Tarifgebiet sind nicht vom Streik betroffen und fahren regulär nach Fahrplan!

Fahrgäste werden gebeten, die Hinweise zu beachten und sich rechtzeitig über Ihren ÖPNV-Anschluss beziehunsgweise über mögliche Alternativen zu informieren. (AZ)