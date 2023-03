Ingolstadt

FFF und Verdi demonstrieren für besseres Klima und mehr Lohn

Am Freitag demonstrierten Beschäftigte der Verkehrsbetriebe und Fridays for Future gemeinsam für einen besseren öffentlichen Nahverkehr und für den Kampf gegen die Klimakatastrophe.

Plus Verdi und Fridays for Future legen ihre Demonstrationen zusammen und gehen in Ingolstadt für ihre Anliegen auf die Straße. Doch Streiks und Demos finden nicht nur dort statt.

Von Manfred Dittenhofer

Streik und Demo in Ingolstadt. Die Gewerkschaft Verdi setzt sich für eine adäquate Lohnerhöhung für die Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr ein. Und Fridays for Future (FFF) kämpft für die Energiewende und gegen den Klimawandel. Mit den Klimaaktivisten gingen deutschlandweit 220.000 Menschen auf die Straßen. In Bayern taten sich beide Parteien zusammen und trafen sich unter anderem auch auf dem Theaterplatz in Ingolstadt zu einer Kundgebung. Der Streik ist eingebunden in Aktionen der Gewerkschaft in allen bayerischen Großstädten.

