Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Ingolstadt: Streit im Bordell: 35-Jähriger muss in die Ausnüchterungszelle

Ingolstadt

Streit im Bordell: 35-Jähriger muss in die Ausnüchterungszelle

Erst hat er in einem Bordell einen Tisch beschädigt, dann wollte er nicht für den Schaden aufkommen. Am Ende landete ein Ingolstädter in der Polizeizelle.
    • |
    • |
    • |
    Zu einem nächtlichen Streit ist es in einem Bordell in Ingolstadt gekommen. Ein 35-Jähriger wollte einem Mitarbeiter gegenüber keine Angaben zu seinen Personalien machen, dann rückte die Polizei an.
    Zu einem nächtlichen Streit ist es in einem Bordell in Ingolstadt gekommen. Ein 35-Jähriger wollte einem Mitarbeiter gegenüber keine Angaben zu seinen Personalien machen, dann rückte die Polizei an. Foto: Andreas Arnold, dpa (Symbolbild)

    In der Nacht auf Montag ist es gegen 1 Uhr zu einem Streit in einem Bordell im Ingolstädter Süden gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hat ein betrunkener Gast dort unabsichtlich einen Glastisch beschädigt.

    Der Gast eine Bordells in Ingolstadt verbrachte die Nacht in der Polizeizelle

    Ein Mitarbeiter wollte daraufhin die Personalien des Mannes wissen, um den Schaden regulieren zu können. Da der sich weigerte, seine Daten anzugeben, wurde die Polizei hinzugezogen. Auch gegenüber den Beamten zeigte sich der Mann ziemlich unkooperativ, zudem beleidigte er die Polizisten mehrfach.

    Letztlich konnten die Beamten die Personalien in Erfahrung bringen und an den Bordell-Mitarbeiter ausgehändigen. Der 35-jährige Ingolstädter musste die restliche Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Beleidigung und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Verweigerung der Namensangabe. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden