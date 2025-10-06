Streit im Bordell: 35-Jähriger muss in die Ausnüchterungszelle

In der Nacht auf Montag ist es gegen 1 Uhr zu einem Streit in einem Bordell im Ingolstädter Süden gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hat ein betrunkener Gast dort unabsichtlich einen Glastisch beschädigt.

Der Gast eine Bordells in Ingolstadt verbrachte die Nacht in der Polizeizelle

Ein Mitarbeiter wollte daraufhin die Personalien des Mannes wissen, um den Schaden regulieren zu können. Da der sich weigerte, seine Daten anzugeben, wurde die Polizei hinzugezogen. Auch gegenüber den Beamten zeigte sich der Mann ziemlich unkooperativ, zudem beleidigte er die Polizisten mehrfach.

Letztlich konnten die Beamten die Personalien in Erfahrung bringen und an den Bordell-Mitarbeiter ausgehändigen. Der 35-jährige Ingolstädter musste die restliche Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Beleidigung und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Verweigerung der Namensangabe. (AZ)