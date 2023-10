Streit in einer Disco in Ingolstadt endet mit Schlägen

Ein unschönes Ende einer Disconacht erleben zwei Männer in Ingolstadt. Am Ende muss die Polizei einschreiten.

Mit einem Faustschlag endete eine Partynacht in Ingolstadt für einen Mann aus Olching und seinen Kontrahenten aus Münchsmünster. Am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr gerieten die beiden laut Polizei Ingolstadt vor einer Diskothek in Ingolstadt in der Jesuitenstraße in Streit. Im Verlauf des Streits verletzte der 58-jährige Olchinger den 24-Jährigen mit einem Schlag leicht. Die Kontrahenten konnten durch anwesendes Sicherheitspersonal getrennt werden. Gegen den 58-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. (AZ)