Streit um einen freien Platz: Schlägerei in einer Autowaschanlage

Weil sich zwei Männer in Ingolstadt nicht einigen konnten, wer als nächster sein Auto in einer Waschanlage waschen darf, ist es zu einer Schlägerei gekommen.

In einer Schlägerei mündete am Mittwochmittag der Streit zweier Männer um einen Waschplatz in einer Autowaschanlage an der Isaak-Newton-Straße. Ein 46-Jähriger und ein 62-Jähriger waren sich laut Polizei uneinig, wer als nächster an der Reihe war, um einen freigewordenen Fahrzeug-Waschplatz zu benutzen.

46-Jähriger beleidigte Polizisten aus Ingolstadt

Im Verlauf des Streits schlugen sich die Ingolstädter offenbar gegenseitig ins Gesicht, außerdem sollen Beleidigungen gefallen sein. Damit nicht genug: Der 46-Jährige beleidigte schließlich auch noch die hinzugerufene Streifenbesatzung, bevor er zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen gegenseitiger Körperverletzung und wegen Beleidigung ein. (AZ)