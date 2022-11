Ingolstadt

vor 17 Min.

"Stürmer"-Vergleich: Ermittlungen gegen SPD-Stadtrat sind eingestellt

Vor dem Bürgerentscheid zu den Kammerspielen in Ingolstadt gab es emotionale Diskussionen im Internet. Weil dabei auch Nazi-Vergleiche gefallen waren, ermittelte die Staatsanwaltschaft Ingolstadt unter anderem gegen den SPD-Stadtrat Achim Werner.

Plus Im Vorfeld des Bürgerentscheids zu den Kammerspielen in Ingolstadt fallen bei Diskussionen im Internet Nazi-Vergleiche. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen abgeschlossen.

Von Luzia Grasser Artikel anhören Shape

Am 24. Juli haben sich die Ingolstädter und Ingolstädterinnen bei einem Bürgerentscheid gegen den Bau der Kammerspiele direkt neben dem Stadttheater an der Schutterstraße entschieden. Gerade in den Wochen vor dem Bürgerentscheid waren die Emotionen zwischen Gegnern und Befürwortern des Projekts jedoch derart hochgekocht, dass sogar die Staatsanwaltschaft ermittelte. Drei Personen standen im Fokus, jetzt hat die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen abgeschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen