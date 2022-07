"Mehr Schwarz als Lila“: Junge Schauspieler brillieren bei Südwind-Festival

Plus Beim Südwind-Festival bieten die jungen Schauspieler vom Residenztheater eine beeindruckende Aufführung. Das Stück würde man sich gerne auch ein zweites Mal ansehen.

Den Zuschauern stockte zeitweise der Atem, so dicht war die emotionale Qualität des Theaterstückes „Mehr Schwarz als Lila“. Das Residenztheater München gastierte mit dem von der Jury ausgewählten Stück von Lena Gorelik, das den aktuellen Umgang mit der NS-Vergangenheit, aber auch sämtliche Leiden der Pubertät aufzeigt.