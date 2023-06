Ingolstadt

"Suxul" und "Tamtam" sind gerettet

Das "Suxul", eine Disco in der Ingolstädter Innenstadt, war in eine finanzielle Schieflage gerutscht. Nun ist es gerettet.

Plus Der Tanzclub "Suxul" und das Restaurant "Tamtam" in Ingolstadt waren vor Kurzem in die Insolvenz gerutscht. Nun gibt es eine Lösung, die viele freuen dürfte.

Von Dorothee Pfaffel

Nun sind alle Verträge unterzeichnet und die gute Nachricht ist offiziell: Die Ingolstädter Disco "Suxul" und das benachbarte Tex-Mex-Restaurant "Tamtam" sind gerettet. Dies teilte Insolvenzverwalter Marc-André Kuhne am Donnerstagnachmittag mit. Damit bleibt dem Ingolstädter Nachtleben ein beliebter Club erhalten. Im Gegensatz zum "Amadeus", ebenfalls eine Disco in Ingolstadt, das kurz vor Ostern seine Pforten endgültig geschlossen hat.

Sandra Buck, Geschäftsführerin und Betreiberin des "Suxul" und des "Tamtam", hatte bereits Mitte April Anträge auf ein vorläufiges Insolvenzverfahren gestellt. Das Insolvenzverfahren für den Tanzclub war bereits am 1. Mai eröffnet worden, da es hier aus den Monaten Februar und März schon Rückstände bei Lohnzahlungen gegeben hatte. Das Insolvenzverfahren für die Eventgastronomie begann erst jetzt, am 1. Juni. Für das "Tamtam" plante Kuhne ursprünglich einen Verkauf der Firma an eine Auffanggesellschaft. Nun sollen aber doch beide Lokalitäten in Bucks Händen bleiben.

