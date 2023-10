Tag der Restaurierung in Ingolstadt: Einmaliger Blick hinter die Kulissen

Am Tag der Restaurierung öffnen die Ingolstädter Museen ihre Pforten – erstmals ist auch das Depot der historischen Feuerwehrfahrzeuge zu besichtigen.

Man kommt sich vor wie im Museum – und das ist es ja im Grunde auch auch. Die vielen Exponate der Fahrzeugsammlung der Stadt Ingolstadt sind in der riesigen Halle so geparkt und präsentiert, dass man sie besichtigen kann. Allerdings, nur auf Voranmeldung, am Tag der Restaurierung am Sonntag, 15. Oktober. An diesem Tag gewährt die Stadt Ingolstadt Einblicke in die ansonsten für die Öffentlichkeit verschlossene Halle. Eine einmalige Gelegenheit, die Ausrüstung der Ingolstädter Feuerwehren seit Beginn des Feuerwehrwesens nicht nur zu sehen, sondern dazu fachmännische Informationen von Bernhard Jenisch und seinen ehrenamtlichen Kollegen zu erhalten. Am 15. Oktober gibt es im Rahmen von Touren mit einem Oldtimer-Bus drei Führungen durch die Exponate.

Die Henschel Tankspritze Ts 2,5 war unter anderem auf dem Fliegerhorst Manching eingesetzt. Das Fahrzeug wird momentan im Auftrag des Armeemuseums komplett neu aufgebaut. Foto: Manfred Dittenhofer

Der Schwerlastkran auf dem Fahrgestell eines Mercedes-Lkw ist ein Einzelstück. Ingolstadt verdankt dieses Ungetüm den Raffinerien. Denn als die Produktionsstätten für Erdölprodukte entstanden, rüsteten auch die Feuerwehren in und um Ingolstadt auf. Auch die nahe Autobahn sorgte dafür, dass Spezialfahrzeuge angeschafft wurden, um bei Unfällen angemessen reagieren zu können. Allerdings reicht die historische Sammlung noch viel weiter zurück. Passend für Führungen am Tag der Restaurierung ist die Tatsache, dass gerade ein Fliegerhorst-Löschfahrzeug der Wehrmachtluftwaffe restauriert wird. Und das übrigens ausschließlich mit der Hilfe ehrenamtlicher Kräfte. Viele Feuerwehr-Beschäftigte sind darunter, wie auch Bernhard Jenisch einer ist.

Tag der Restaurierung in Ingolstadt: Oldtimer-Bus bringt Menschen ins Depot

Zum Tag der Restaurierung, der seit einigen Jahren vom Verband der Restauratoren am dritten Sonntag im Oktober europaweit durchgeführt wird, bietet sich die Gelegenheit, einen besonderer Blick hinter die Kulissen der städtischen Museen zu werfen.

Der Leiterwagen, Baujahr 1944, wurde 1999 als Scheunenfund wiederentdeckt und liebevoll hergerichtet. Wie fast alle anderen Fahrzeuge ist auch er fahrbereit. Foto: Manfred Dittenhofer

Die Besichtigung der Fahrzeuge und Gerätschaften aus der Geschichte der Stadt und der Feuerwehren findet im Rahmen von drei Bustouren statt. Der Oldtimer-Bus startet um 9.30 Uhr, um 12.30 Uhr und um 14.30 Uhr jeweils am Rathausplatz und bringt die Besucher direkt ins Museumsdepot. Zusteigen kann man auch noch am Hauptbahnhof. Die Tickets sind kostenlos, die Teilnehmerzahl ist allerdings begrenzt. Seit 3. Oktober können die kostenlosen Tickets an der Kasse des Stadtmuseums abgeholt werden.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.tag-der-restaurierung.de sowie unter www.ingolstadt.de/museen. Am Tag der Restaurierung gilt außerdem freier Eintritt in allen städtischen Museen und in der Asamkirche Maria de Victoria.