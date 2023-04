Ingolstadt

vor 17 Min.

Taktraumfestival in Ingolstadt: Es geht weiter am Reduit Tilly!

Das Taktraumfestival im Reduit Tilly in Ingolstadt findet in diesem Jahr zum zehnten Mal statt. Dass das Festival fortgesetzt wird, war lange Zeit nicht klar.

Plus Das Taktraumfestival in Ingolstadt sollte 2022 das letzte Mal stattfinden. Jetzt gibt es eine überraschend positive Nachricht bezüglich des Elektrofestivals.

Von Anna Hecker Artikel anhören Shape

Eigentlich sollte nach 2022 Schluss sein. Schweren Herzens hatten die Veranstalter des Taktraumfestivals Ingolstadt bekannt gegeben, dass die Veranstaltung mit großer Wahrscheinlichkeit nicht fortgeführt werden kann. Zu schwer waren die nachwirkenden Belastungen durch die Corona-Pandemie, zu wenig konstant die Besucherzahlen bei den vorangegangenen Auflagen des Alternative- und Elektrofestivals im Reduit Tilly.

Während Christopher Britt, der zu dem Kopf des "Taktraum" gehört und auch als Veranstalter beim "Moosival" mit an Bord war, seine Enttäuschung kaum verstecken konnte, als er sich mit den düsteren Aussichten auf sein Herzensprojekt an die Öffentlichkeit wandte, sprüht der Veranstalter nun vor Energie. Denn diesmal hat er gute Neuigkeiten im Gebäck - ausgesprochen gute! Denn entgegen der eigenen Befürchtungen sind die Veranstalter längst wieder fleißig am Planen: für die Jubiläumsauflage des Festivals zum zehnjährigen Bestehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen