Taxifahrer hilft bei Festnahme von Betrügerin

Ein aufmerksamer Taxifahrer aus der Ingolstädter Region ist einer Enkeltrickbetrügerin auf die Schliche gekommen und konnte der Polizei zur Festnahme verhelfen.

Zivilcourage lohnt sich: Bereits vergangenen Dienstag durfte die Kriminalpolizei Ingolstadt einen couragierten Taxifahrer aus der Region mit einer Geldzuwendung in Höhe von 200 Euro belohnen. Wie die Polizei jetzt berichtet, konnte durch seine beherzte Hinweismitteilung eine Enkeltrickbetrügerin festgenommen werden.

Am 24. März wurden im Dienstbereich der Kriminalpolizei Ingolstadt mehrere Betrugsversuche durch Schockanrufe bekannt. Im Bereich Pfaffenhofen a. d. Ilm sowie Ingolstadt erreichten die Betrüger von zwei Geschädigten im Alter von 71 und 59 Jahren sogar die Übergabe von 30.000 sowie 35.000 Euro an eine Abholerin.

Polizei: Das Verhalten des Fahrgasts kam dem Taxifahrer seltsam vor

Der nun belohnte Taxifahrer wurde am gleichen Tag über seine Disponentin für eine Taxifahrt zum Hauptbahnhof Nürnberg beauftragt. Da ihm das Verhalten des Fahrgasts seltsam vorkam und er mit dem Phänomen des Schockanrufs gut vertraut war, veranlasste er über seine Disponentin in geschickter Weise die Verständigung der Polizei. Durch dieses besonnene Vorgehen und die unauffällige Weiterfahrt konnte das Taxi durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden, heißt es im Polizeibericht.

Die Frau wurde im Rahmen der Kontrolle als tatverdächtige Abholerin festgenommen. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht München erließ am Folgetag Haftbefehl. Erfreulicherweise konnte bei der Täterin das durch den Betrug erbeutete Bargeld in voller Summe aufgefunden und zwischenzeitlich an die beiden Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Nun wurde die Angeklagte erstinstanzlich vom Amtsgericht München zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Enkelbetrug aufgedeckt - Taxifahrer will Belohnung spenden

Die Geldzuwendung wurde dem Taxifahrer durch die stellvertretende Dienststellenleiterin der Kriminalpolizei Ingolstadt sowie den Leiter des Kommissariats für Vermögens- und Wirtschaftskriminalität bei der Kriminalpolizei Ingolstadt überreicht. Im Rahmen des Gesprächs wurde dem Taxifahrer nochmals ausdrücklich gedankt. Der aufmerksame Taxifahrer, der namentlich nicht genannt werden möchte, kündigte an, das erhaltene Geld für einen wohltätigen Zweck spenden zu wollen. (AZ)