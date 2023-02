Technischer Defekt: Auto brennt

Plötzlich stieg Rauch aus dem Motorraum eines Autos in Ingolstadt auf. Der 23-jährige Fahrer reagierte geistesgegenwärtig und die Feuerwehr rückte an.

Ein 23-jähriger Ingolstädter befuhr am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr mit seinem Auto die Westliche Ringstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Als er an einer Ampel wartete, bemerkte er starke Rauchentwicklung aus dem Motorraum des Fahrzeugs, weshalb er das Auto im Brodmühlweg abstellte. Durch einen technischen Defekt entwickelte sich im Motorraum ein Brand, der jedoch von durch den Fahrer alarmierte Kräfte der Berufsfeuerwehr Ingolstadt schnell gelöscht werden konnte, bevor er sich weiter ausbreitete. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro, teilt die Polizei mit. Der Brodmühlweg war für die Dauer der Löscharbeiten für ungefähr 30 Minuten in beide Richtungen gesperrt. (AZ)