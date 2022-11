Telefonbetrüger erbeuten in Ingolstadt 50.000 Euro

Zwei Ingolstädterinnen werden in Ingolstadt Opfer von Telefonbetrügern. Die Polizei warnt vor weiteren Schockanrufen.

Zwei Ingolstädterinnen wurden am Dienstagnachmittag Opfer von Telefonbetrügern. Der Schaden ist enorm. Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck im Wert von über 50.000 Euro. Das teilte die Polizei mit.

In beiden Fällen wurden die Frauen im Alter von 57 und 80 Jahren angerufen und massiv unter Druck gesetzt. Mit der Aussage, die Töchter würden in Schwierigkeiten stecken und hätten einen tödlichen Unfall verursacht, wurden die Frauen so geschockt, dass sie ihrem jeweiligen Gegenüber Glauben schenkten. Um ihren Kindern aus der vermeintlichen Lage zu helfen, wäre die sofortige Hinterlegung einer Kaution notwendig. Nur so könnten die Töchter vor einer Gefängnisstrafe bewahrt werden. Beiden Opfern wurde die gleiche Geschichte am Telefon vorgespielt.

So kam es in der Zeit zwischen 14 und 15.30 Uhr in Ingolstadt in der Frühlingsstraße und auf dem Parkplatz des Stadttheaters Ingolstadt zu den geforderten Geldübergaben. Der Dreistigkeit kein Ende gesetzt, wurde eines der beiden Opfer so stark bedrängt, dass die erstmalig übergebene Summe nicht ausreiche und eine zweite Geldübergabe notwendig wäre. Das Opfer kam der erneuten Forderung nach und übergab wenig später ein zweites Mal eine nicht unerheblich hohe Geldsumme an eine unbekannte Frau.

Telefonbetrüger schlagen in Ingolstadt zweimal zu

Die Abholerin auf dem Stadttheaterparkplatz kann wie folgt beschrieben werden: Weiblich, maximal 30 Jahre alt (eher jünger), sie trug eine Sonnenbrille, einen dunklen Schal und eine dunkle Steppjacke. Ihr schwarzes längeres Haar war zum Zeitpunkt der Geldabholungen hochgesteckt.

Der Abholer in der Frühlingsstraße kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, 30 bis 40 Jahre alt, schlank. Er trug einen dunklen Jogginganzug mit einer dunklen Strickmütze. Nach der Abholung entfernte er sich zu Fuß in Richtung Donau.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet darum, sachdienliche Hinweise, die mit den oben genannten Geldübergaben im Zusammenhang stehen könnten, unter der Telefonnummer 0841-9343-0 zu melden.

Nur so können Sie sich vor Schockanrufern schützen: