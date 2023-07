Theater per QR-Code: "Ein Flanellnachthemd" startet in Ingolstadt

Eine besondere Form des Theaters soll in Ingolstadt neue Zielgruppen erreichen. Dabei kann eine Theaterproduktion auf dem Smartphone abgerufen werden.

Eigentlich ist das Ingolstädter Stadttheater schon für die Sommerpause zugesperrt, aber im Blauen Salon haben sich doch so einige zu einer Premierenfeier der besonderen Art versammelt. Zu feiern gibt es nicht nur die erste „Aufführung“ des Stücks „Ein Flanellnachthemd“, Anlass zu Freude und berechtigtem Stolz gibt auch die Tatsache einer gelungenen Theaterkooperation.

Zum zweiten Mal haben das Stadttheater Ingolstadt und das Staatstheater Augsburg in Sachen Digitaltheater zusammengearbeitet. In einer „hybriden Virtual-Reality-Oper“ präsentierte man 2020 den Mythos von Orpheus und Eurydike mit echter Originalklang-Musik und VR-Brillen. Seitdem gibt es - aus der Corona-Not geboren - die Sparte „Digitales Theater“. Die aktuelle Arbeit beider Häuser auf diesem speziellen Gebiet geht jetzt einen Schritt weiter und befreit sich von realer Bühne und Live-Präsenz.

Herausgekommen ist ein „flexibles Sommertheater“, das jeder Handybesitzer in Augsburg und Ingolstadt zeitunabhängig genießen kann. In beiden Städten wurden Plakate mit einem QR-Code aufgehängt. Wer ihn mit seinem Mobiltelefon scannt, für den hebt sich sozusagen der Vorhang.

Das Produktionsteam berichtet beim Premierenevent - sichtlich im Hochgefühl, erfolgreiche Pionierarbeit geleistet zu haben - von den Problemen der Realisierung. Mit jeder Frage, die sich hier in den zurückliegenden Monaten auftat, betrat man Neuland: Wie baut man eine virtuelle Bühne? Welche Anforderungen müssen Kostüme, aber auch Sound und Musik erfüllen? Wie können leibhaftige Schauspielerinnen und Schauspieler vor einem sogenannten Greenscreen agieren? Zu den praktisch-technischen Anforderungen an die Rezipienten wird man dann demnächst vielleicht mehr hören.

Virtuelles Theater per Smartphone geht in Ingolstadt an den Start

Der Autor gesteht, Schwierigkeiten gehabt und fremder Hilfe bedurft zu haben. Ob und wie solche Pannen im Alltag in der freien Wildbahn unter Umständen zur Gruppenbildung theaterbegeisterter Handy-Dummies führen, wird sich zeigen. Es ist durchaus nicht ausgeschlossen, dass sogenanntes Augmented Reality-Theater als niedrigschwelliges Angebot ein vom Besucherschwund gezeichnetes, elitäres Kulturangebot demokratisiert und wiederbelebt. Dass es Lust auf mehr womöglich gar analoges Theater macht - die Hoffnung stirbt zuletzt.

Ach ja, das Stück: Man hat eine surreale Szenenfolge der britisch-mexikanischen Künstlerin Leonora Carrington gewählt. Der Einakter, in dem es um eine „disfunktionale Familie“ geht, so die knappe Auskunft von Agnes Szedlak (Ingolstadt) und Lukas Joshua Baueregger (Augsburg), die die Idee für das Projekt hatten und das Konzept entwickelten, wurde in sechs Episoden mit einer Länge zwischen ein und acht Minuten gesplittet.

Diese Einzelfilme kann man in beliebiger Reihenfolge abrufen und so einen eigenen Szenenkreislauf kreieren. Enttäuschte Freunde klassischer Dramaturgie mögen zur Entschädigung die umwerfenden Kostüme von Amelie Seeger (Ingolstadt) genießen. Auch wenn von diesem Premierenabend noch keine neue Epoche der Theatergeschichte ausgeht, ein Anfang ist gemacht. Und wir können sagen, wir sind dabei gewesen.