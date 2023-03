Hunderte Besucher kommen zu den Hochschulinformationstagen an der THI

Die Technische Hochschule Ingolstadt präsentierte bei Informationstagen Forschungsprojekte, Labore und ihr umfangreiches Studienangebot in Ingolstadt und Neuburg.

Was will ich eigentlich einmal studieren? Wie sieht es an einer Hochschule aus und was wird dort gemacht? Und wie steht es um das Studentenleben? Das und viel mehr erfuhren hunderte Besucher bei den Hochschulinformationstagen der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI). Erstmals seit 2019 fand dieser wieder regulär ohne Einschränkungen statt. Am Campus Neuburg und Ingolstadt war an zwei Tagen ein vielfältiges Programm geboten. Die Organisatoren waren rundum zufrieden.

Technische Hochschule Ingolstadt: Von Virtual Reality bis Life Sciences

In der Virtual-Reality-Cave durften sich die Besucher in einer künstlich geschaffenen Welt bewegen und waren erstaunt, wie realistisch diese programmierte Umgebung ist. Im Labor der Life Sciences zeigten die Wissenschaftler, wie Medizin und Technik zusammenwirken. Besonders anschaulich wurde dies später bei einer Live-Übertragung aus einem OP-Saal des Klinikums Ingolstadt, heißt es in einer Pressemitteilung der THI. Dort nähte ein Operateur mit Hilfe eines sogenannten Da-Vinci-Roboters eine Wunde zu. Der Arzt könnte in so einem Fall theoretisch in den USA an einem Pult sitzen und eine OP in einem Krisengebiet durchführen. Die Besucher vor Ort im Hörsaal durften sogar spezielle medizinische Geräte in die Hand nehmen.

Ein Thema am Infotag der THI war Life Sciences. Foto: THI

Besonders gefragt waren die Campusführungen, bei denen Studierende den Schülern, Eltern und Interessierten Einblicke in ihre Hochschule gaben und zahlreiche Fragen beantworteten. Die Vorträge der verschiedenen Fakultäten sowie auch zu Themen wie „Wie funktioniert eine Studienbewerbung?“ waren ebenso gut besucht. An den Informationsständen in der Aula kamen Studierende, Professoren und Interessierte ins Gespräch. Es gab dabei einiges zu bestaunen: Im 3D-Drucker entstanden Schicht für Schicht kleine Eulen, ein Roboterhund interagierte mit den Besuchern und eine Nebelkanone schoss Rauch-Kringel in die Luft. Des Weiteren konnten die Besucher im Prototyp eines Flugtaxis Platz nehmen oder erfahren, was das autonom fahrende Auto „ANTON“ tatsächlich sieht.

Infotage: Schüler konnten sich mit Studierenden austauschen

Einige Besucherinnen und Besucher hatten ihren künftigen Studiengang auch schon gewählt. "Ich habe mich eigentlich schon entschieden“, sagte die Besucherin Jeanine. Sie will Data Science in Technik und Wirtschaft studieren, weil ihr die Kombination als Meisterin der Fach- und Elektrotechnik sowie Technischen Betriebswirtin besonders zusagt. Bei den Studi-Talks konnten sich die jungen Leute mit ihren künftigen Kommilitonen austauschen. Besonders hoch im Kurs stand das Duale Studienangebot. Am Stand des International Office erfuhren Interessierte, wie im Bachelor-Programm ein Auslandsaufenthalt sinnvoll eingeplant werden kann. Das Institut für Akademische Weiterbildung (IAW) beriet über das berufsbegleitende Studienangebot.

Auch einen Roboterhund gab es bei den Hochschulinformationstagen an der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI). Foto: THI

THI-Vizepräsident Professor Hans-Joachim Hof betonte in seiner Begrüßung die zahlreichen Vorzüge, an der Hochschule zu studieren. Neben der Forschungsstärke, der Nachhaltigkeit und des Transfers in die Gesellschaft, ist an der THI eine einmalige Vernetzung möglich. "Informatiker, Chemiker und Maschinenbauer arbeiten hier zusammen, um zum Beispiel Cyberangriffe auf Elektroautos zu verhindern“, sagte Hof. Die Studierenden profitierten von zahlreichen Kooperationen mit Unternehmen, haben die Möglichkeit hier ihren Doktor zu machen und sind später gefragte Fachkräfte. "Die Forschung kommt hier direkt in die Vorlesung“, sagte der THI-Vizepräsident. Er hielt später noch einen Vortrag zum Thema "Studieren mit KI“, bei dem er das Projekt "THI Success AI“ vorstellte. Mit diesem Tool können sich Studierende der THI digital vernetzen und ihre Lernziele mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz auf individuellem Weg erreichen.

Der Nachhaltigkeits-Campus in Neuburg wächst

Bereits am Freitag konnten sich Interessierte den Nachhaltigkeitscampus der THI in Neuburg anschauen: Studienbotschafterinnen und -botschafter sowie die Studienberatung und Professoren standen Rede und Antwort – ein Experiment von Professor Blask zu klimaneutralen Baustoffen und Bauchemie in Betonmischungen beschloss die Campusführungen. Mit vier Bachelorstudiengängen an der Fakultät Nachhaltige Infrastruktur ab Wintersemester 2023/24 und der Eröffnung eines weitläufigen Erweiterungsbaus im Sommer wachsen Studienangebot und Anzahl der Studierenden in Neuburg weiter stetig – neben Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement stehen nunmehr drei Studiengänge aus dem Bau-Umfeld im Angebot, mit Sustainable Civil Engineering erstmals auch ein englischsprachiger Bachelor, der internationale Interessierte in die Donaustadt locken soll.

Neben informativen Vorträgen und Führungen über den Campus standen persönliche Gespräche mit Studierenden bei den Schülern hoch im Kurs. Foto: THI

Wer sich näher über das Studienangebot der THI informieren will, findet alle Informationen dazu auf der Website www.thi.de. Eine persönliche Beratung ist am Campus Ingolstadt am Service-Point von Montag bis Donnerstag zwischen 11 und 13 Uhr möglich. Am Campus Neuburg ist die Beratungsstelle im Gebäude Z dienstags von 11 bis 13 Uhr geöffnet. Bei individuellen Fragen hilft die Studienberatung auch telefonisch unter 0841/9348-1210 (Montag, Mittwoch und Donnerstag, 14 bis 15 Uhr) weiter. Noch bis 31. März finden die virtuellen Info-Talks statt, bei denen Studiengänge, ein Studienfeld oder bestimmte Themen online vorgestellt werden. (AZ)