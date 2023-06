THI veranstaltet Talk zu Technologien in der Gesundheitsbranche

Life Sciences Talk an der THI: Interessierte können sich über Studienfächer informieren, die Gesundheit mit Informatik, Ingenieurwesen und Management verbinden.

Ob Smartwatches, Exoskelette, moderne Reha-Technik oder digitale Patientenakte: Moderne Technologien erobern die Gesundheitsbranche. Das Ziel: Menschen helfen, möglichst lange gesund zu bleiben. Ein Studium im Bereich Gesundheit und Life Sciences macht Studierende fit für diese Boombranche, in der schon jetzt gut ausgebildete Nachwuchskräfte fehlen. Es verbindet Medizin mit Disziplinen wie Informatik, Ingenieurwissenschaften oder Management. Dabei geht es um Lösungen für wichtige gesellschaftliche Herausforderungen – in Zukunftsfeldern wie der Medizintechnik, der Gesundheitsversorgung oder dem Sport- und Reha-Sektor. Am Montag, 12. Juni, um 17 Uhr findet online der Life Sciences Talk statt, in dem die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) zu den vier Bachelorstudiengängen Biomechanik, Biomedical Engineering, Bio- und Medizininformatik und Life Science Management informiert.

Zielgruppe sind Schüler, Eltern, Lehrer und Interessierte, die sich zu diesem Studienfeld und den einzelnen Studiengängen informieren möchten. Anhand einer Fallstudie, Videos, Kurzpräsentationen und in einer anschließender Fragerunde werden die Studiengangleiter die Studieninhalte vorstellen und auf individuelle Interessen eingehen. Die Bewerbungsfrist für das Wintersemester 2023/24 läuft noch bis 15. Juli 2023. Der Life Science Talk findet online via Teams statt. Um Anmeldung wird gebeten unter folgendem Link: http://events.thi.de/lifesciencestalk. (AZ)