Tödlicher Raserunfall auf A9: Fahrer muss ins Gefängnis

Ein Mann rast über die Autobahn bei Ingolstadt. Als er in ein anderes Auto kracht, stirbt dessen Fahrer. Nun wurde er im zweiten Prozess wieder zu einer Haftstrafe verurteilt.

Mit mehr als 200 Stundenkilometer ist ein heute 26-Jähriger vor vier Jahren über die A9 bei Manching gerast - und war mit voller Wucht in das Auto eines Gleichaltrigen gekracht. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, der Verursacher wurde vor zwei Jahren am Landgericht Ingolstadt zu einer dreieinhalbjährigen Haftstrafe wegen eines illegalen Autorennens mit Todesfolge verurteilt.

Doch der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat das Urteil aufgehoben. Jetzt fand erneut ein Prozess vor dem Ingolstädter Landgericht statt. Am Freitagvormittag ist nun das erneute Urteil gefallen. Die Strafkammer verurteilte den Mann zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und vier Monaten.

Der Mann war mit seinem getunten BMW über die Autobahn bei Ingolstadt gerast

Im Kern ging es im aktuellen Verfahren um die Frage: War es fahrlässige Tötung oder Totschlag? Denn der Sachverhalt steht zweifelsfrei fest. An jenem Abend hatte sich der damals 22-Jährige ans Steuer seines auf 575 PS getunten BMW gesetzt und war über die Autobahn gerast, trotz eines Tempolimits von 100 km/h. Als ein Auto vor ihm die Spur wechselte, konnte er trotz einer Vollbremsung den Unfall nicht mehr verhindern. Im Zentrum des Prozesses stand daher die rechtliche Einordnung des Falls.

Während die Staatsanwaltschaft eine achtjährige Haftstrafe für den Angeklagten, der mittlerweile nicht mehr in der Region lebt, gefordert hatte, hatten sich die Verteidiger für eine höchstens zweijährige Bewährungsstrafe für den Mann ausgesprochen.

Lesen Sie dazu auch