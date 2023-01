Tödlicher Unfall in Ingolstadt: Fußgänger wird von Bus erfasst

Ein Fußgänger läuft in Ingolstadt vor einen Bus und wird erfasst. Noch am Unfallort erliegt er seinen Verletzungen.

Bei einem Unfall in Ingolstadt ist ein Fußgänger ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Am Freitagvormittag ereignete sich in der Münchener Straße ein Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Fußgänger noch an der Unfallstelle starb. Gegen 10.45 Uhr fuhr ein 22-jähriger Busfahrer aus Ingolstadt mit seinem Linienbus auf der Münchener Straße stadteinwärts.

Etwa hundert Meter nach der Einmündung zur Vorwerkstraße trat ein 38-jähriger Ingolstädter unvermittelt vom rechten Fahrbahnrand auf die Straße und wurde daraufhin durch den Linienbus erfasst. Mehrere Passanten leisteten vor Ort unverzüglich Erste Hilfe, der Fußgänger erlag seinen schweren Verletzungen jedoch noch an der Unfallstelle. Der Busfahrer erlitt einen Schock und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt.

An dem Linienbus entstand Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachten zur Klärung des Unfallhergangs in Auftrag gegeben. Während der Unfallaufnahme durch Polizei und Gutachter wurde die Münchener Straße stadteinwärts für insgesamt drei Stunden gesperrt und der Verkehr über die Klein-Salvator-Straße umgeleitet. Eine Vielzahl an Einsatzkräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr Ingolstadt und der Freiwilligen Feuerwehr Unsernherrn waren zur Absicherung der Unfallstelle und Verkehrsregelung vor Ort. (AZ)