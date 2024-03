Tonie-Diebstahl im großen Stil: Frau sitzt in Untersuchungshaft

Auf Hörspielfiguren hatte es eine Ladendiebin in Ingolstadt abgesehen. Ihr elfjähriges Kind sollte die Tonies an der Kasse vorbeischmuggeln.

Eine Frau wollte in einem Ingolstädter Verbrauchermarkt jede Menge elektronische Hörspielfiguren, sogenannte Tonies, klauen. Jetzt sitzt die 29-Jährige in Untersuchungshaft. Die Ware hatte sie im Rucksack ihres Kindes verstaut.

Ein Ladendetektiv hat die Frau beobachtet, wie sie in Ingolstadt Tonie-Figuren stehlen wollte

Wie die Polizei mitteilt, hatte am Montagabend ein Ladendetektiv in einem Elektronikmarkt an der Eriagstraße in Ingolstadt die Frau dabei beobachtet, wie sie die Figuren im Wert von knapp 1000 Euro in den Rucksack packte. Ihr Kind sollte die Ware anschließend an der Kasse vorbeischmuggeln.

Im Auto der Frau, die aus Baden-Württemberg stammt, entdeckte die Polizei anschließend noch weitere Tonies sowie Zubehör. Der Wert beläuft sich auf rund 3500 Euro. Zudem ergaben sich im Verlauf der Ermittlungen Hinweise darauf, dass die Frau die gestohlenen Figuren im Internet verkaufte.

Inzwischen sitzt die Frau in Untersuchungshaft. Das Kind wurde in die Obhut seines Vaters übergeben. (AZ)