Ingolstadt

17:55 Uhr

Tote Frau im Auto: Das ist bisher über den mysteriösen Fall bekannt

In Ingolstadt in der Peisserstraße wurde ein Frau leblos in einem Auto gefunden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.

Plus In Ingolstadt wurde eine Frau tot in einem Auto gefunden. Zwei Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Sie sind zuvor schon strafrechtlich auffällig geworden.

Von Dorothee Pfaffel

Im Fall der jungen Frau, die Dienstagabend leblos in einem Auto in Ingolstadt gefunden wurde, gibt es neue Erkenntnisse. Wie berichtet, wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Tatverdächtige festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Dieser hat die 23-jährige Frau und den 23-jährigen Mann aus Ingolstadt vernommen und Untersuchungshaft angeordnet. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft auf Nachfrage mitteilte, hätten sich die beiden aber nicht zur Tat geäußert. Obwohl die Polizei sich mit Angaben zur Todesursache aus ermittlungstaktischen Gründen bedeckt hält, ist inzwischen an die Öffentlichkeit gedrungen, wie das ebenfalls 23-jährige Opfer getötet wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen