Ingolstadt

17:29 Uhr

Tote Frau im Auto: Das sind aktuellen Erkenntnisse der Polizei

Die Kripo ermittelt wegen eines Tötungsdelikts in Ingolstadt.

Plus In Ingolstadt wurde eine junge Frau tot in ihrem Auto gefunden wurde. Die Eltern machten sich auf die Suche, nachdem sie von ihrer Tochter nichts gehört hatten.

Von Dorothee Pfaffel

Eine 23-jährige Frau ist in Ingolstadt offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise auf einen Täter oder eine Täterin gibt es bislang nicht.

