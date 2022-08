Tote Frau im Auto: Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft

In Ingolstadt wurde eine Frau tot in einem Auto gefunden. Eltern dachten, es handle sich um ihre Tochter. Dann gab es eine spektakuläre Wende in dem Fall.

Im Fall der toten Frau im Auto in Ingolstadt geht es Schritt für Schritt voran. Wie berichtet, wurden zwei Tatverdächtigen am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser hat die 23-Jährige Frau und den 23-Jährigen Mann aus Ingolstadt vernommen und entschieden, dass die beiden in Untersuchungshaft kommen. Dies sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord auf Nachfrage.

Kripo Ingolstadt: Tote stammt aus dem Ausland

Mit Angaben zur Toten hält sich die Polizei derzeit noch zurück. Alle Angehörigen befinden sich im Ausland, was das Überbringen der Todesnachricht erschwere, erklärte der Sprecher. Die Angehörigen sollen vom Tod der 23-Jährigen nicht aus den Medien erfahren.

Mit dem Ehemann der Verdächtigen sei man in Kontakt, erzählt der Sprecher. Dieser sei aber nicht Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Die Geschichte, um die es hier geht, ist fast unglaublich und erfuhr am Mittwoch eine spektakuläre Wende: Die Frau, die am Dienstagabend in Ingolstadt leblos in einem Auto gefunden wurde, ist eine ganz andere, als ursprünglich angenommen. Das ergab die noch am Mittwochnachmittag durchgeführte Obduktion. Und damit nicht genug: Die vermeintlich Tote wurde zur Tatverdächtigen. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.

8 Bilder 23-Jährige in Ingolstadt wohl getötet: Die Bilder vom Einsatz Foto: Heinz Reiß

Tote Frau in Ingolstadt: Auch eine Spezialeinheit war im Einsatz

Die durchgeführte Obduktion des Leichnams und die kriminaltechnischen Abgleiche der Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt hätten noch am Mittwochnachmittag massive Zweifel an der Identität der Frau aufgeworfen, sagte der Sprecher am Donnerstag. Dabei hatte man ursprünglich angenommen, genau zu wissen, um wen es sich bei der Leiche handelt. Hatten doch die Eltern selbst ihre vermeintliche Tochter gegen 23.15 Uhr in der Peisserstraße in Ingolstadt entdeckt. Das Problem: Die tatsächlich Tote und die vermeintlich Tote sind gleich alt und sehen sich laut Polizei zum Verwechseln ähnlich. Zudem saß die Tote im Auto der anderen Frau.

Lesen Sie dazu auch

Zusammen mit einer Spezialeinheit der bayrischen Polizei verhaftete die Ingolstädter Kripo außerdem einen 23-Jähriger Mann. Dieser soll ebenfalls an der Tat beteiligt sein. Das Tatmotiv ist noch unklar.