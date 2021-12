Ingolstadt

Triathlet Sebastian Mahr läuft durch alle Straßen Ingolstadts

Plus Bis Weihnachten will Triathlet Sebastian Mahr durch alle Straßen von Ingolstadt gelaufen sein. Je mehr Mitläufer er hat, desto mehr Spenden kommen zusammen.

Von Luzia Grasser

Seit 1. Dezember läuft er. Jeden Tag, 23 Tage lang. Mal in der Innenstadt, mal in den Ortsteilen, die weiter draußen liegen. In Irgertsheim und Dünzlau war er schon, genauso in Zuchering und Hagau. Der Ingolstädter Triathlet Sebastian Mahr hat sich ein großes Ziel gesetzt: Bis Weihnachten will er alle Straßen seiner Heimatstadt abgelaufen sein. Von der kleinsten Gasse bis zur großen Hauptstraße. Wenn er am 23. Dezember schließlich durchs Ziel läuft, wird eine Strecke von rund 800 Kilometern hinter ihm liegen. Los ging‘s am 1. Dezember um 8.30 Uhr, nach Tag 5 hatte er fast ein Viertel geschafft.

