Triathlon in Ingolstadt ist wegen des Hochwassers abgesagt

Die Triathleten hätten am Sonntag im Baggersee schwimmen sollen. Doch das Gelände im Ingolstädter Westen ist überflutet.

Der für den kommenden Sonntag, 9. Juli, geplante Triathlon in Ingolstadt ist abgesagt. Das haben die Verantwortlichen am Dienstagvormittag mitgeteilt. Grund ist das Hochwasser an der Donau.

Das Gelände um den Baggersee in Ingolstadt ist überschwemmt

Besonders betroffen ist das Naherholungsgebiet am Baggersee, wo auch die Schwimmstrecke, die Wechselzone und die Startunterlagenausgabe aktuell unter Wasser stehen. Teilweise wurde auch die Ausrüstung zerstört. Auch Teile der Laufstrecke stehen unter Wasser. Derzeit sei noch nicht absehbar, ab wann das Gelände wieder begehbar ist und welche Schäden das Hochwasser hinterlassen wird, heißt es in einer Mitteilung.

Zudem sind die für den Triathlon eingeplanten Einsatzkräfte und Helfer seit Tagen im Dauereinsatz und werden auch weiterhin dringend für die Hochwasserhilfe in der Region benötigt. Viele von ihnen sind außerdem selbst von den Überschwemmungen betroffen. "Unser herzlicher Dank gilt allen Einsatzkräften und Helfern, die seit dem Wochenende unermüdlich Tag und Nacht im Einsatz sind. Dieses Engagement verdient größtmöglichen Respekt," betont Rennleiter Gerhard Budy.

Aktuell suchen die Veranstalter nach einem Ausweichtermin. (AZ)

Lesen Sie dazu auch