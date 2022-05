Trotz Rekordgewinn weiter Kurzarbeit bei Audi

Am Donnerstag hat Audi neue Rekordzahlen vermeldet. Die Kurzarbeit in Ingolstadt geht dennoch weiter.

Am Donnerstag vermeldete Audi einen Rekordgewinn für das erste Quartal. Und das, obwohl wegen des Ukraine-Kriegs, des Chipmangels und Lockdowns in China weniger Fahrzeuge produziert worden sind. Probleme, die dem Unternehmen auch weiterhin zu schaffen machen.

Auf allen drei Linien gibt es bei Audi in Ingolstadt Kurzarbeit

Denn in der kommenden Woche kann auf allen drei Linien nicht voll produziert werden, wie das Unternehmen seinen Mitarbeitern mitgeteilt hat. So entfällt auf der Linie 1 die Spätschicht bis zum 13. Mai. Zusätzlich entfällt die Frühschicht vom 9. bis 13. Mai. Auf Linie 2 stehen die Bänder in der Dauernachtschicht bis zum 13. Mai still. Und auch in der Spätschicht wird zwischen 9. und 13. Mai nicht produziert. Die Produktion von A3 und Q2 auf der Linie 3 steht in der Nachtschicht von 9. bis 13. Mai still. (nr)

