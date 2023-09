Über 100.000 Schaden: Auto kollidiert mit Wohnwagengespann

Der Fahrer des Wohnwagengespanns erlitt bei dem Unfall auf der A9 leichte Verletzungen. Mehrere Fahrstreifen mussten für Stunden gesperrt werden.

Bei einem Unfall zwischen einem Wohnwagengespann und einem Auto ist ein Sachschaden in Höhe von 110.000 Euro entstanden. Der Fahrer des Autos verlor beim Überholen auf der A9 in Richtung Nürnberg die Kontrolle über den Wagen und kam ins Schlingen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er krachte auf Höhe der Ausfahrt Lenting erst in die Mittelleitplanke und mit anschließend mit der linken Fahrzeugseite des Wohnwagengespanns. Daraufhin verlor der Wohnwagenfahrer aus den Niederlanden ebenfalls die Kontrolle über das Gespann. Der Wohnwagen kippte auf die rechte Seite.

Unfall auf der A9: Wohnwagen kippt um

Der 51-jährige Fahrer des Gespanns wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Zwei Fahrstreifen auf der A9 mussten am Mittwochnachmittag für drei Stunden gesperrt werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch