Über rote Ampel gefahren: Unfall mit mehreren Verletzten

Am Samstag gegen 13.30 Uhr fuhr ein 40-Jähriger aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen die Schrobenhausener Straße in Ingolstadt mit seinem Kleintransporter in Richtung Spitalhof. Gleichzeitig war ein 29-jähriger Ingolstädter auf der Maximilianstraße in Richtung Haunwöhr mit seinem Auto unterwegs. An der Kreuzung beider Straßen missachtete der Ingolstädter das Rotlicht der Ampel und kollidierte mit dem anderen Fahrzeug, berichtet die Polizei. Durch den Anstoß überschlug sich der Kleintransporter. Der 40-Jährige und sein ebenfalls im Fahrzeug befindlicher elfjähriger Sohn wurden leicht verletzt. Auch der Beifahrer des Unfallverursachers, ein 23-jähriger Ingolstädter, erlitt leichte Verletzungen. Alle wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt, ein Transport in ein Krankenhaus war jedoch nicht notwendig. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 20.000 Euro beziffert. Der Unfallhergang konnte durch eine unbeteiligte Zeugin beobachtet werden. Die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr aus Ingolstadt waren mit insgesamt vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften für Absicherungsmaßnahmen und technische Hilfeleistung vor Ort. (AZ)

