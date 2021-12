Schrobenhausen/Ingolstadt

20:00 Uhr

Überfall auf McDonald‘s-Filiale in Schrobenhausen: 27-Jähriger vor Gericht

Dieses Messer soll der Angeklagte seiner Geisel an den Hals gehalten haben. Der Vorsitzende Richter Konrad Kliegl sagte: „Ungewöhnlich scharf für ein Brotmesser. Damit kann man problemlos eine Kehle durchschneiden“.

Plus Ein 27-Jähriger aus Aresing soll eine McDonald‘s- Filiale in Schrobenhausen überfallen haben. Nun startet der Prozess am Landgericht Ingolstadt. Dem Angeklagten drohen mehrere Jahre Haft.

Von Andreas Müller

Seit Freitag muss sich ein 27-Jähriger aus Aresing vor dem Ingolstädter Landgericht verantworten. Er räumt ein, am 4. Februar dieses Jahres das McDonald’s-Restaurant in Schrobenhausen an der B 300 überfallen zu haben. Ihm droht eine mehrjährige Freiheitsstrafe.

