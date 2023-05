Überfall auf Tankstelle: Täter weiter auf der Flucht

Am Dienstag hat ein bewaffneter Täter eine Tankstelle in Ingolstadt überfallen. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei im Stadtgebiet ist bisher erfolglos.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag eine Tankstelle an der Richard-Wagner-Straße in Ingolstadt überfallen. Er war mit einem Messer bewaffnet und trug eine Maske. Die Kriminalpolizei Ingolstadt übernahm die Ermittlungen und leitete sofort eine Fahndung im Stadtgebiet ein. Wie die Polizei nun auf Nachfrage mitteilt, verlief die Fahndung jedoch ohne Erfolg.

"Der Täter ist weiter flüchtig", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Derzeit läuft die Spurensuche, das heißt, es wird nach Fingerabdrücken gesucht und möglicherweise vorhandenes Videomaterial gesichtet. Die Polizei sei guten Mutes, den Täter zu fassen, meinte der Polizeisprecher. Die Aufklärungsquote bei solchen Raubüberfällen sei sehr hoch.

Raubüberfall auf Tankstelle in Ingolstadt: Ermittlungen der Polizei dauern an

Was ist passiert? Gegen 15.15 Uhr hatte ein maskierter Täter am Dienstag den Kassenraum der Tankstelle im Ingolstädter Nordwesten betreten. Wie die Polizei berichtet, forderte er mit einem Messer bewaffnet Bargeld. Im Anschluss flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Leharstraße. Zur Höhe der Beute kann die Polizei noch keine Angaben machen.

Nach einer ersten Beschreibung ist der Räuber laut Polizei etwa 1,65 Meter groß und trägt einen Vollbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Mütze, einer Jogginghose sowie einer weiß-blauen Jacke. Unter der Jacke trug er ein rotes T-Shirt.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sich auffällig verhaltende Personen sieht, wird gebeten, umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu informieren.