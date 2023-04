Übermüdete 39-Jährige verursacht Unfall

Eine 39-jährige Frau aus Pfaffenhofen ist in Ingolstadt gegen ein geparktes Auto gefahren. Sie war wohl übermüdet. Welchen Schaden sie angerichtet hat.

Mehr als 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den eine 39-jährige Frau aus dem Landkreis Pfaffenhofen am Mittwoch gegen 16.15 Uhr in der Schillerstraße in Ingolstadt verursacht hat. Beim Vorbeifahren fuhr die Frau mit der Beifahrerseite ihres Autos derart gegen ein geparktes Auto, dass ihr Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, berichtet die Polizei.

Nachdem im Rahmen der Unfallaufnahme bei der Verursacherin Übermüdung als Unfallursache festgestellt wurde, wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (AZ)