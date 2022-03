Ingolstadt

vor 50 Min.

Ukraine-Flüchtlinge: Das Leben in der Notunterkunft

Rund 100 Notbetten sind in der ESV-Halle für die Geflüchteten aus der Ukraine aufgebaut worden. Die ersten sind am vergangenen Freitag in Ingolstadt eingetroffen.

Plus Am Freitag sind die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine in Ingolstadt angekommen, darunter viele ausländische Studenten. Im Krieg wurde nicht nur ihr Zuhause zerbombt, sondern auch ihre Zukunft.

Von Luzia Grasser

Es war am Freitag um kurz nach 22 Uhr. Da klingelte bei Elsa Koch das Telefon. Sie werde gebraucht, die ersten Flüchtlinge sind da. Elsa Koch hat selbst einmal in der Ukraine gelebt, vor über 40 Jahren ist sie nach Ingolstadt gekommen und Lehrerin geworden. Jetzt muss sie übersetzen, fast vier Stunden lang bis weit hinein in die Nacht. Ukrainisch, russisch, ungarisch. Um 22.05 Uhr waren die ersten Männer, Frauen und Kinder an der ESV-Halle in der Nähe des Hauptbahnhofs gestanden.

