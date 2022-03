Ingolstadt

13:56 Uhr

Ukraine-Krieg führt zu Produktionsausfällen bei Audi in Ingolstadt

Der Krieg in der Ukraine beeinträchtigt die Produktion bei Audi in Ingolstadt. Bestimmte Spätschichten und Produktionen entfallen.

Der Krieg in der Ukraine führt zu Ausfällen und Beeinträchtigungen in der Produktion bei Audi in Ingolstadt. Der Konzern rechnet angesichts der Lage mit weiteren Änderungen.

Der Krieg in der Ukraine beeinträchtigt die Produktion bei Audi in Ingolstadt. "Aufgrund der aktuellen Lage in der Ukraine kann es zu Beeinträchtigungen in der Lieferkette kommen. Das kann zu Anpassungen der Produktion an einzelnen Konzernstandorten führen", teilt eine Sprecherin des Autobauers mit. Spätschichten und Produktionen entfallen: Beeinträchtigungen wegen Ukraine-Krieg bei Audi in Ingolstadt Kurzfristig komme es zu folgenden Anpassungen der Fahrweise in Ingolstadt: Auf der Montagelinie 2 entfällt die Spätschicht am Donnerstag, 3. und Freitag, 4. März.

2 entfällt die Spätschicht am Donnerstag, 3. und Freitag, 4. März. Auf der Montagelinien 1 (A4/A5) und der Montagelinie 2 (A3/A5/A5) entfällt von Montag, 7. bis 11. März die Produktion komplett.

1 (A4/A5) und der 2 (A3/A5/A5) entfällt von Montag, 7. bis 11. März die Produktion komplett. Auf der Montagelinie 3 (A3/Q2) läuft die Produktion wie geplant. In Anbetracht der aktuellen Lage rechne man Ende dieser Woche mit weiteren Änderungen, heißt es von Audi. (nr)

Themen folgen